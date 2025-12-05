Gli ultimi aggiornamenti dal Grande Fratello segnalano un nuovo momento di crisi tra Omer Elomari e Rasha Younes. La coppia, infatti, continua a scontrarsi nonostante l’attrazione fisica che li lega.

Il confronto durante la cena

Secondo quanto trapelato dal sito ufficiale del reality, tutto è iniziato durante una cena con gli altri concorrenti. Omer, visibilmente nervoso, si è detto infastidito dalle battute di Rasha, dichiarandole di non sopportarla più.

Rasha, però, non ha mostrato segni di cedimento e ha continuato a prenderlo in giro, accusandolo di essere troppo serio e poco ironico. La gieffina ha anche insinuato che l’atteggiamento di Omer fosse solo una strategia per avvicinarsi a Dolce.

Gli animi si scaldano

La tensione è rapidamente aumentata e Omer, troppo irritato per proseguire la discussione, ha deciso di allontanarsi, lasciando Rasha e Donatella da sole. La casalinga pugliese ha commentato che Omer è permaloso, mentre Rasha dovrebbe cercare di capire meglio il suo stato d’animo.

Nonostante l’evidente attrazione fisica tra i due, le divergenze caratteriali continuano a creare tensioni nella Casa.