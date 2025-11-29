Sul finire dell’ultima puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha annunciato l’arrivo imminente di una nuova concorrente, proveniente direttamente dal Big Brother Vip Kosovo. Si tratta di Dolce Dona, gieffina molto amata nella versione kosovara del reality, dove quasi tutti i concorrenti parlano fluentemente italiano.

“Tra non molto verrà qui da voi – ha dichiarato la conduttrice – e mi raccomando di comportarvi bene con lei e di non farci fare brutte figure”.

Reazioni in Casa: scivolone geografico dei concorrenti italiani

L’annuncio ha provocato reazioni immediate tra alcuni concorrenti, tra cui Mattia Scudieri, Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, che hanno dimostrato una certa confusione geografica. Qualcuno ha persino commentato: “Credo che sia in America. Ah, è vicino all’Italia? Allora è in Occidente”. Una figuraccia già diventata virale sui social.

Lo scherzo del Big Brother Vip Kosovo a Dolce Dona

Prima di conoscere il suo destino, Dolce Dona è stata protagonista di uno scherzo orchestrato dagli autori del Big Brother Vip Kosovo. Le è stato fatto credere di dover abbandonare la Casa per gravi problemi familiari.

In lacrime, la gieffina si è sfogata con Klodian Mihaj (volto di Too Hot To Handle Italia): “Non sto bene, ma spero che starò bene. Mi hanno detto che una volta uscita avrò 24 ore per decidere se rientrare o meno… Non ce la faccio a non piangere. Non stanno bene tutti a casa mia, è quello il problema”.

Una volta uscita dalla Casa, è stata accolta in studio dai conduttori Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi, che le hanno rivelato la verità: avrebbe preso un aereo verso Roma per entrare nella Casa del Grande Fratello.

La reazione è stata di pura gioia: “Oddio santo aiuto. Oddio wow ragazzi che emozione, non vedo l’ora! Ma che bello, sono troppo felice”.

Quanto resterà Dolce Dona nella Casa del Grande Fratello

Secondo le indiscrezioni provenienti dai conduttori del reality kosovaro, Dolce Dona resterà nel GF italiano per circa una settimana. La data del suo ingresso non è ancora stata ufficializzata, ma è probabile che avvenga nel corso dell’undicesima puntata in onda lunedì primo dicembre.

Un ingresso dall’estero potrebbe movimentare ulteriormente le dinamiche, proprio come accaduto l’anno scorso con Maica Benedicto, la gieffina spagnola che aveva conquistato pubblico e coinquilini.

Chi è Dolce Dona: la nuova ospite del Grande Fratello

Dolce Dona è una modella e influencer trentenne, nata e cresciuta a Roma da genitori di origine kosovara, immigrati in Italia negli anni ’90.

Si è presentata al Big Brother come: “L’influencer romana con radici kosovare. Sono legatissima sia all’Italia che al Kosovo. Sono qui per mostrare la vera me, senza filtri, senza maschere. Sono pronta a ogni tipo di sfida, a creare connessioni autentiche e a divertirmi come mai prima. Che l’avventura abbia inizio!”.