Dopo essere finito al centro delle polemiche per aver mimato un atto sessuale durante una precedente conversazione (ne abbiamo parlato QUI), Simone De Bianchi torna nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni rivolte a Dolce Dona, concorrente del Big Brother Vip Kosovo prossima ad entrare nella Casa del Grande Fratello.

L’episodio è esploso sui social, dove le sue parole hanno alimentato indignazione e dibattito.

La conversazione incriminata

Tutto è nato da una battuta della madre di Simone, Francesca Carrara, che gli ha detto: “Pensa se ti mandano in suite con Dolce!”. Il concorrente ha risposto ridendo: “Non ci sono mai stato in suite, mandatemi con Dolce”. A quel punto è intervenuto Domenico D’Alterio, aggiungendo: “Vai lì dentro con dieci bottiglie di vino e non esci più”.

È stato allora che De Bianchi ha pronunciato la frase che ha scatenato la polemica: “La faccio ubriacare e metto pure la melatonina di mezzo”. Domenico ha rincarato la dose: “Bravo, è l’unico modo per vincere”. La conversazione si è chiusa con Simone che ribadiva: “Vino rosso con la melatonina”, tra le risate della madre.

Reazioni furiose sui social: “Si supera il limite della molestia”

Le parole di Simone De Bianchi non sono passate inosservate. Su X (ex Twitter) gli utenti si sono subito scagliati contro il concorrente, giudicando le battute estremamente inappropriate.

Un commento molto condiviso recita: “Inutile spiegare cosa intendesse dire con ‘vino rosso e melatonina’. Il limite della molestia da Simone è stato superato più volte sia con Grazia che con Giulia, ma alludere al far ubriacare una donna per poi stordirla credo sia l’apice dello squallore e della nostra sopportazione”.

La discussione sta ora infiammando la community del programma, con molti fan che chiedono provvedimenti.