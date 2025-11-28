Il Grande Fratello torna al centro delle polemiche per un nuovo episodio che coinvolge Simone De Bianchi. Solo una settimana fa, il giovane concorrente romano aveva condannato apertamente un gesto di Omer Elomari (che si era abbassato i pantaloni), definendolo irrispettoso. Oggi, però, sembra aver fatto peggio del coinquilino siriano.

Il gesto controverso di Simone De Bianchi

Un video tratto dalla diretta del reality e diventato virale sui social, mostra Simone De Bianchi raccontare di aver mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi, approfittando di un momento di vicinanza.

“Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio, quindi mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno e ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’”.

Il gesto, descritto da Simone come “divertente”, ha suscitato fastidio e polemiche tra il pubblico del programma.

Jonas Pepe in disaccordo

Il momento è stato intercettato dalle telecamere mentre Simone era in giardino con Jonas Pepe. Quest’ultimo, visibilmente contrariato dal racconto del coinquilino, ha scosso la testa e si è allontanato, manifestando un chiaro disaccordo sul comportamento di De Bianchi.

Il contrasto con Omer Elomari

L’episodio assume maggiore rilevanza se confrontato con quanto accaduto solo pochi giorni prima. Simone De Bianchi si era infatti scagliato contro Omer Elomari per un gesto considerato irrispettoso verso le donne. Omer, in quel caso, si era abbassato i pantaloni mostrando i boxer in segno di protesta per una presunta violazione della sua intimità. Il diverbio era poi degenerato in una lite a cui si era aggiunto anche Jonas a sostegno di Simone.

Reazioni sui social

Il gesto di Simone De Bianchi ha scatenato un acceso dibattito sui social. Molti utenti hanno sottolineato l’ipocrisia del concorrente, evidenziando come abbia criticato un comportamento simile solo pochi giorni prima. I commenti più frequenti parlano di mancanza di rispetto e della necessità di maggiore attenzione verso i comportamenti in diretta, soprattutto in un reality seguito da milioni di spettatori.