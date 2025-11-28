Negli ultimi giorni si è tornato a parlare insistentemente di un possibile riavvicinamento tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex protagonisti di Temptation Island. Dopo mesi di silenzio e una separazione definitiva risalente alla scorsa estate, i due sembrano essere tornati l’uno nella vita dell’altra.

Un amore fatto di alti e bassi

La storia tra Manuel e Francesca è sempre stata caratterizzata da sentimenti intensi e vari tira e molla. Dopo la rottura definitiva, Francesca aveva tentato di voltare pagina accettando il trono di Uomini e Donne.

Purtroppo, il suo percorso nel dating show non si è rivelato fortunato: la scelta finale, ricaduta su Gianluca Costantino, si è conclusa dopo pochi giorni, portandola nuovamente a un momento di pausa e riflessione sulla sua vita sentimentale.

Indizi social e vacanza a Londra: scatta la conferma

Per settimane i fan hanno notato movimenti sospetti sui social: storie, luoghi in comune, interazioni. Tutto lasciava intuire un ritorno di fiamma.

La conferma è arrivata solo di recente, quando Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno condiviso foto e video di una vacanza a Londra. Pur senza mostrarsi insieme, la presenza negli stessi identici luoghi non ha lasciato spazio ai dubbi.

A rendere il tutto ancora più evidente è stata la dedica speciale pubblicata da Manuel nelle sue storie Instagram, in occasione del 26º compleanno della Sorrentino: uno scatto di Francesca accompagnato dalla canzone “Tu sei Lei” di Luciano Ligabue.

Il messaggio di compleanno di Francesca Sorrentino: “Sono fiera della persona che sto costruendo”

Per il suo compleanno, Francesca ha deciso di aprirsi con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha raccontato senza filtri ciò che ha affrontato nell’ultimo anno.

“Ai miei 26 che molti scambiano per 40 e per tutto quello che ho fatto, a volte mi confondo anche io… È stato l’anno più difficile, quello che mi ha messa davanti a realtà che conoscevo solo in teoria. Ho nascosto tra lavori social e finti sorrisi un momento molto buio, un settembre nero che pochi amici fedeli conoscono… Si vive meglio quando si smette di provare rabbia e si lascia andare il rancore. La libertà inizia dove finisce la paura del giudizio…

Auguri a me, perché mai come quest’anno mi merito di essere fiera della persona che sono e che sto costruendo”.

Manuel e Francesca di nuovo insieme?

Il ritorno di fiamma sembra ormai certo. Anche se i due non hanno ancora pubblicato uno scatto ufficiale insieme, i loro contenuti, i luoghi condivisi e le dediche sembrano confermare un riavvicinamento importante.

I fan ora attendono il primo post di coppia, che potrebbe arrivare da un momento all’altro e mettere definitivamente a tacere ogni dubbio.