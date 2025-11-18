Ieri, lunedì 17 novembre, presso gli Studi Titanus Elios di Roma, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha regalato emozioni e colpi di scena sia per il Trono Over sia per il Trono Classico. Tra nuovi corteggiatori, coppie che decidono di uscire insieme e momenti di forte tensione, lo studio è stato teatro di grandi discussioni e appassionanti confronti.

Trono Over: nuovi arrivi e uscite emozionanti

Durante la registrazione, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma, un uomo di 57 anni, pronto a conoscere meglio la dama storica del programma.

Al contempo, una coppia ha deciso di vivere il proprio percorso fuori dal programma: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo escono insieme, regalando un momento di forte emozione al parterre.

Non sono mancati però momenti di tensione: Federico Mastrostefano, dopo una serata con Emanuela, sarebbe entrato in contatto con altre dame e, secondo le anticipazioni, uscirà dopo la puntata con Marta.

Trono Classico: prime esterne e il nuovo tronista

Il Trono Classico ha visto sviluppi interessanti: Cristiana Anania chiede di poter chiamare Ernesto Passaro, che nella puntata precedente si era auto-eliminato. La decisione è legata al fatto che Cristiana, per non rinunciare alle esterne con Simone e Federico, non lo aveva incontrato.

Intanto, inizia il percorso da tronista di Ciro Solimeno, che racconta la sua prima esterna con Alessia Messina, nuova corteggiatrice di 20 anni di Roma. Alessia, che lavora in uno store Amazon, conquista subito il tronista grazie alla sua naturalezza e al modo diretto di porsi.

Alessia Messina (Instagram)

Altri colpi di scena e momenti di tensione

Durante la registrazione, emergono ulteriori sviluppi: