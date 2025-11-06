La relazione tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina Piscopo è al centro dell’attenzione nella nuova edizione del Grande Fratello. La vicinanza tra il concorrente partenopeo e Benedetta Stocchi ha creato diversi malumori, spingendo Valentina a intervenire più volte nella Casa per confrontarsi con lui.

Le reazioni di Valentina

Valentina Piscopo ha sottolineato il disagio per il comportamento di Domenico. Ha dichiarato che il risalto della vicinanza tra il compagno e Benedetta non è passato inosservato neanche fuori dalla Casa. Ha anche ricordato di aver già sopportato in passato alcune situazioni difficili, senza però entrare nei dettagli, lasciando spazio ai telespettatori di immaginare i retroscena.

I sospetti sul passato di Domenico

Recentemente, una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano suggerisce che Domenico avrebbe avuto una relazione con Luisa Esposito di Made in Sud, prima della partecipazione al reality. Secondo la segnalazione, Domenico era molto preso dalla Esposito, ma non ha mai parlato pubblicamente della vicenda.

Luisa Esposito è molto popolare sui social, con oltre 90 mila follower su Instagram e diversi video virali.