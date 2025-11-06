La cantante Giulia Molino, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 19, è pronta a tornare sulla scena musicale con un progetto intenso e personale.

Il suo nuovo singolo si intitola “M’ANNAMMOR ‘E ME” e celebra una forma d’amore spesso dimenticata: l’amor proprio.

Dal successo di Amici al nuovo percorso artistico

La carriera di Giulia Molino è iniziata proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia. La cantante napoletana ha preso parte alla diciannovesima edizione di Amici, un’edizione particolare segnata dall’arrivo della pandemia da Covid-19. Nonostante le difficoltà di quel periodo, la Molino è riuscita a distinguersi per la voce potente e la sensibilità artistica, arrivando in finale e conquistando una grande fetta di pubblico.

Da allora, Giulia non si è mai fermata: ha pubblicato l’album “Va tutto bene”, ha preso parte a diversi progetti musicali e recentemente è stata anche ospite nel pomeridiano di Amici 23, dove ha presentato il musical ispirato alla celebre serie tv Mare Fuori.

“M’ANNAMMOR ‘E ME”: un inno all’amor proprio

Il nuovo brano di Giulia Molino, “M’ANNAMMOR ‘E ME”, rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Attraverso la sua voce e le sue parole, la cantante vuole mandare un messaggio chiaro e universale: imparare ad amarsi è il primo passo per vivere relazioni sane e autentiche.

“M’ANNAMMOR ‘E ME prende vita dalla necessità di parlare di un’importante ed alta forma d’amore che, spesso, noi donne dimentichiamo: l’amor proprio

A volte ci si lascia travolgere dalle fragilità, accettando le briciole di una relazione, credendo di meritare solo quelle. Ma il tuo valore, la luce che emani, non dipendono da nessuno, se non da te.

E io, oggi, canto di questo. Perché è di me che voglio innamorarmi.

A non passare inosservata è stata l’anteprima del videoclip ufficiale di “M’ANNAMMOR ‘E ME”, pubblicata sui social dell’artista. Nel video compaiono due volti amatissimi del mondo televisivo italiano: Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne, e Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello.