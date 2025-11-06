Dopo la sua uscita dal Grande Fratello, Francesco Rana è tornato alla vita di tutti i giorni e si è finalmente potuto dedicare ai social, rispondendo alle tante curiosità dei fan. In un recente intervento, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, raccontando la sua verità sui rapporti più chiacchierati della Casa.

Francesco Rana deluso da Anita Mazzotta: “Vuole vincere a tutti i costi”

L’ex gieffino non ha nascosto la sua delusione verso Anita Mazzotta, con cui aveva stretto un legame nelle prime settimane del reality: “Anita è la persona che più mi ha deluso in questa avventura, vi dico la verità. È entrata, le ho dato tanto supporto per la situazione difficile che stava vivendo. Ero una delle persone più strette a lei in una settimana, peccato che però lei è uscita fuori, ha visto i trend che stavano andando e quando è rientrata è andata di Jonas. Quindi Anita vuole vincere il programma e che fa? Per vincere il programma, nonostante stesse andando alla grande, si avvicina a Jonas così…”.

Rana ha poi voluto mandare un messaggio diretto a Jonas Pepe, invitandolo a non farsi ingannare: “Fratello mio, apri gli occhi perché ti voglio bene. Apri gli occhi con Anita. Anita non deve mettere meno questi valori qua, lei era già forte di suo. Vinci, ma fallo bene, fallo con i valori, in maniera onesta e pulita”.

“Il più falso della Casa? Omer, senza dubbio”

Non solo Anita: Francesco Rana ha espresso opinioni molto chiare anche sugli altri concorrenti, rivelando chi secondo lui è il più falso nella Casa del Grande Fratello. “Chi è il più falso? Bella domanda, diciamo che fanno a gara a chi è più falso. Faccio prima a dire chi non è falso lì dentro. Però il più falso è Omer. Il gioco della bandana l’ho fatto proprio per lui, l’ho creato per lui perché sapevo che faceva l’infame e infatti lui ha fatto tutto questo perché le donne in Casa sono di più e poiché loro sono di più deve accattivarsi i voti da loro. Questo è il fulcro di tutto. Poi… io mi sono fatto il cu*o per cinque puntate per creare dinamiche in Casa. Lui invece non fa niente, è tranquillo: si alza, si fa la doccia e così avvengono le sue dinamiche”.

Il rapporto tra Rasha Younes e Omer Elomari: “Si stanno usando a vicenda”

Rana ha commentato anche il legame tra Rasha Younes e Omer Elomari, sostenendo che la loro relazione non sarebbe del tutto autentica: “Rasha non sta usando Omer, stanno usando tutto a vicenda diciamo, non è solo lei. Anche ad Omer fa comodo questa situazione qua, lui in Casa non crea niente. Cioè se voi ci pensate, Omer vuole conquistare una ragazza ma non sa né il cibo preferito di Rasha, né sa le sue passioni, le sue abitudini… ma come fai Omer, come fai. Omer di Rasha non sa niente”.

Le previsioni di Francesco Rana: “Vincerà Omer, ma non dovrebbe”

Infine, Francesco Rana ha voluto fare il suo pronostico sul podio finale del Grande Fratello 2025: “Secondo me Omer primo posto, poi Anita secondo posto, Donatella terzo posto. Purtroppo credo che andrà così e mi dispiace, perché secondo me il Grande Fratello merita di vincerlo Jonas, Giulia, Simone o Francesca. Merita di trionfare la verità lì dentro, il mio compito è stato fallito. Spero che loro possano portare in alto questo compito e possano vincere il Grande Fratello”.