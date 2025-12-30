Stefano Bettarini non ha nascosto la sua soddisfazione per la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset, comunicata il 29 dicembre tramite i suoi legali. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso sui social sia il comunicato ufficiale dei vertici di Cologno Monzese sia un vecchio filmato che lo vedeva protagonista insieme al conduttore.

Il vecchio scontro al Grande Fratello Vip

Era il 2020 quando Bettarini partecipava come concorrente al Grande Fratello Vip, condotto proprio da Signorini, con Antonella Elia e Pupo come opinionisti. Durante il reality, l’ex calciatore fu eliminato a causa di alcuni suoi comportamenti controversi.

In un momento particolarmente teso, Signorini lo rimproverò per un’espressione ritenuta blasfema, sottolineando che non era accettabile all’interno del gioco. Bettarini, da parte sua, si scusò immediatamente, spiegando di essere credente e di non aver voluto offendere nessuno. Nonostante le scuse, il conduttore confermò la squalifica, dicendo: “Da una vecchia volpe come te non me lo sarei aspettato. Sei ufficialmente squalificato dal gioco, mi dispiace”.

Il richiamo del 2016: “Il tempo delle guasconate è finito”

In realtà, il rapporto tra i due aveva già avuto momenti di tensione. Nel 2016, durante la prima edizione del programma condotta da Ilary Blasi, Bettarini aveva raccontato un flirt con Antonella Mosetti, suscitando un vero e proprio scandalo mediatico.

Signorini, riprendendo l’episodio, lo ammonì severamente: “La cosa è grave, perché è grave. Credo che tu ne usciresti alla grande chiedendo scusa a tutte le persone interessate… Ma ti dirò: non ci bastano neanche le tue scuse. Bisogna proprio che cambi atteggiamento nella casa. Non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo… il tempo delle guasconate è finito”.

Oggi, Bettarini ha ripreso queste parole per commentare l’autosospensione di Signorini, pubblicando il video sui social con un evidente tono di soddisfazione.

Autosospensione di Signorini e comunicato Mediaset

Il 29 dicembre 2025, Alfonso Signorini ha annunciato, tramite i suoi legali, la decisione di autosospendersi da Mediaset. L’azienda ha risposto con una nota ufficiale che sottolinea l’importanza del rispetto di principi di correttezza, responsabilità e trasparenza.

“Chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal codice etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il rispetto […] Accogliamo la decisione di Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, per tutelare sé stesso e le persone coinvolte nella vicenda mediatica. Agiremo in ogni sede sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati, contrastando contenuti diffamatori o calunniosi”.