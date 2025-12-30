Nonostante le voci degli ultimi mesi, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non faranno parte della prossima edizione del GFVip. I due ex protagonisti di Uomini e Donne erano considerati nomi forti per il reality di Canale 5, ma hanno smentito qualsiasi contatto con la produzione.

Nessun contatto ufficiale con la produzione

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sia Martina De Ioannon che Gianmarco Steri hanno confermato di non essere stati chiamati: "A me ha sempre smentito, dicendo che nessuno ha chiamato né lei né Gianmarco. [...] Loro sarebbero un bel duo che porterebbe Auditel".

Il futuro del Grande Fratello Vip

La decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset apre ufficialmente un grande punto interrogativo sul futuro della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, che negli ultimi anni ha visto il giornalista alla conduzione, potrebbe cambiare volto dopo il clamore mediatico delle ultime settimane.

Nonostante il terremoto mediatico, il Grande Fratello Vip sembrerebbe destinato a tornare regolarmente in onda. Secondo quanto riportato da Dagospia, il reality dovrebbe ripartire a marzo 2026, con debutto previsto per il primo lunedì del mese.

Al momento, Mediaset non avrebbe modificato la programmazione. Resta però da sciogliere il nodo più importante: chi condurrà la nuova edizione del programma.

Chi sostituirà Alfonso Signorini? Il toto nomi

Già nei giorni successivi allo scoppio del caso, si è aperto il toto-conduttori per il futuro del Grande Fratello Vip. Secondo rumor e preferenze del pubblico, due nomi sembrerebbero in pole position:

Ilary Blasi , volto storico del reality, che tornerebbe alla guida di un format che conosce bene, avendolo condotto dal 2016 al 2018

Michelle Hunziker, considerata una scelta in grado di rilanciare il programma in termini di immagine e credibilità

Entrambe rappresenterebbero profili solidi per salvaguardare la reputazione del format, finito al centro della bufera insieme al suo ormai ex conduttore.