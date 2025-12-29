Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza di Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta dell’ex tronista Gianmarco Steri.

A sorprendere i fan non è stata tanto la rapidità con cui la storia tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si è conclusa, quanto ciò che è accaduto subito dopo. L’ex tronista, infatti, ha ripreso a frequentare Martina De Ioannon, che durante il suo percorso a Uomini e Donne era stata la “non scelta”.

Oggi Gianmarco e Martina appaiono più affiatati che mai, come dimostrano le numerose foto e i video condivisi sui social, dove la complicità tra i due non passa inosservata.

Cristina Ferrara pronta a un nuovo inizio? Spunta Aka7even

Anche Cristina Ferrara, però, sembrerebbe aver definitivamente voltato pagina. Nelle scorse ore, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni che parlano di una possibile nuova frequentazione dell’ex corteggiatrice. Secondo quanto riportato, Cristina avrebbe iniziato una conoscenza con un amatissimo ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ovvero Aka7even.

L’avvistamento a Napoli e la rosa a sorpresa

I due sarebbero stati avvistati insieme a Napoli, in un noto ristorante. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano recita: “Ti segnalo Aka7 e Cristina di Uomini e Donne al Parker’s a Napoli”.

A rendere l’incontro ancora più romantico, il gesto del cantante, che avrebbe fatto trovare una rosa a Cristina Ferrara direttamente al tavolo. Un dettaglio confermato da ulteriori testimonianze: “Confermo, erano anche a cena insieme e lui le ha fatto trovare una rosa al tavolo”.

Non sarebbe una frequentazione esclusiva

Nonostante i segnali sembrino andare nella direzione di una possibile nuova coppia, al momento non si parlerebbe di una relazione esclusiva. Da altre segnalazioni, infatti, sarebbe emerso che Aka7even starebbe frequentando anche altre ragazze.

“Nessuna nuova coppia, Aka scrive a tantissime ragazze, tra cui una mia amica: giusto qualche giorno fa le ha chiesto di vedersi a Milano”.