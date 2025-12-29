Manuel Bortuzzo, dopo la rottura con Costanza Di Stefano e la travagliata storia con Lulù Selassié, ha annunciato sui social di aver iniziato una nuova relazione. L’atleta ha condiviso alcune immagini con la nuova fidanzata, Serena Padovano, mostrando la serenità ritrovata.

In un’intervista al Corriere, Bortuzzo ha raccontato come questa fase della sua vita sia molto felice, tra la passione per il golf e il nuovo amore: “Questo è un momento molto felice, tra la passione per il golf e l’amore ritrovato”.

Come è nata la relazione con Serena Padovano

Il nuotatore ha spiegato che il loro incontro è stato totalmente casuale: “In modo molto semplice e, proprio per questo, speciale. Niente social o messaggi. Un incontro totalmente casuale a una festa. Abbiamo iniziato a parlare. Ci siamo dimenticati perfino di presentarci. Dopo quasi un’ora le ho detto: comunque io sono Manuel. E lei: già, e io sono Serena. Tutto molto naturale, come se ci conoscessimo da tempo”,

Cosa li unisce

Per Manuel, ciò che rende speciale il rapporto è il modo in cui stanno insieme: “Il modo in cui stiamo insieme. Ci piace ridere e scherzare. Non ci interessa dove siamo o cosa facciamo: conta essere insieme. Ogni volta che ci vediamo è un po’ come il primo giorno. Abbiamo un entusiasmo che farò in modo non finisca mai. Anche se siamo lontani”.

La distanza non è un problema

Nonostante Serena frequenti l’università Federico II a Scampia e Manuel abbia impegni sportivi e lavorativi, la coppia riesce a ritagliarsi momenti insieme: “Abbiamo trovato un equilibrio molto bello”.

Privacy e social

Manuel ha anche spiegato il loro approccio ai social: “Con molta semplicità. Non ci nascondiamo, ma non esponiamo nemmeno troppo. La maggior parte delle cose resta nostra. Quando condividiamo qualcosa è perché ci va, non per altro. E tante persone hanno percepito la purezza di questo rapporto. Fa piacere”.