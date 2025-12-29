Rasha Younes, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata eliminata durante la semifinale del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Durante la sua esperienza nella Casa, la gieffina giordana aveva iniziato una frequentazione con Omer Elomari, che continua anche ora al di fuori del programma.

Amicizie e scontri nella Casa

Nel corso del reality, Rasha Younes aveva stretto amicizie con alcuni gieffini, come Donatella Mercoledisanto e Grazia Kendi, mentre non erano mancati gli scontri con Simone Bianchi e Francesca Carrara.

Oggi, terminata l’esperienza del GF, Rasha sembra avere le idee chiare sui rapporti con i suoi ex compagni di gioco.

La frequentazione con Omer Elomari procede a gonfie vele

Rasha e Omer hanno conquistato i fan anche fuori dalla Casa, condividendo momenti sui social e su TikTok. In alcune live, hanno parlato dei loro progetti futuri, tra cui un possibile viaggio insieme durante le festività.

La gieffina ha anche spiegato che, durante il reality, a frenarla era stata la passività dimostrata da Omer in alcune situazioni, ma ora la loro relazione sembra consolidata.

Rasha Younes sugli ex inquilini: nessun interesse per reunion

Durante una live su TikTok, Rasha Younes ha parlato apertamente dei rapporti con gli ex gieffini. Ha sottolineato come il suo carattere forte l’abbia portata spesso a confronti con Jonas Pepe, Simone Bianchi e sua madre Francesca Carrara, accusandoli di essere “falsi e giocatori”.

In particolare, le dichiarazioni di Simone Bianchi su alcune relazioni passate di Rasha, secondo cui "se la faceva con i ricconi", avevano scatenato l’ira della gieffina.

Rasha ha avuto anche screzi con Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Domenico D’Alterio e Giulia Saponariu, mentre i rapporti con Donatella Mercoledisanto e Grazia Kendi sono rimasti amichevoli, tanto da essere tra le prime a salutarla dopo la finale del GF.

Quando Omer le ha proposto di trascorrere il Capodanno insieme a tutti gli altri ex concorrenti, Rasha ha risposto lapidaria: "Capodanno con loro? Non mi interessa".