Lo scorso 18 dicembre è andata in onda la finale dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare la piercer Anita Mazzotta. Per lei l’esperienza nella Casa ha rappresentato una vera rinascita dopo la scomparsa della madre, ma anche l’occasione per trovare l’amore accanto a Jonas Pepe.

Come ogni anno, anche questa edizione del reality ha dato vita a diverse coppie che hanno fatto sognare il pubblico. Tra queste, una delle più chiacchierate è stata senza dubbio quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari.

Rasha Younes e Omer Elomari: un amore nato in punta di piedi

La loro relazione è nata in modo discreto e sin dall’inizio entrambi hanno scelto di vivere il sentimento con grande riservatezza. Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello, la coppia ha attraversato una crisi che sembrava aver messo fine alla loro storia.

Tuttavia, l’amore ha avuto la meglio: nel corso della semifinale, Rasha Younes ha sorpreso Omer Elomari con una romantica dichiarazione, emozionando i telespettatori e confermando la forza del loro legame.

La vita fuori dalla Casa: la diretta social con i fan

Una volta terminato il reality, Rasha e Omer si sono subito ritrovati, iniziando un nuovo capitolo della loro relazione lontano dalle telecamere. I due hanno deciso di condividere alcuni momenti della loro quotidianità con i fan che li seguono con affetto sui social.

Proprio per questo, nella giornata di ieri, la coppia ha fatto compagnia ai follower con una diretta social, durante la quale ha raccontato come sta andando la loro storia e quali sono i progetti per il futuro.

Convivenza? Rasha frena gli entusiasmi

Nel corso della diretta, Rasha Younes ha chiarito che al momento è ancora presto per parlare di convivenza: “Raga un po’ meno, è presto, calma. Nella vita reale dopo due mesi chi è che va a convivere?”.

La scoperta fuori dal Grande Fratello

Rasha e Omer hanno poi raccontato cosa hanno scoperto l’uno dell’altra una volta usciti dalla Casa, soprattutto a livello caratteriale. “Che siamo molto più dolci”, ha spiegato Rasha.

A farle eco è stato Omer, che ha aggiunto: “Abbiamo sempre detto che c’era una parte di noi che volevamo lasciare per fuori. Non volevamo mostrare tutto lì dentro, per tutelarci, perché non era facile”.

Rasha più serena lontano dalle telecamere

Rispondendo a chi le ha fatto notare quanto appaia più serena oggi rispetto all’esperienza nel reality, Rasha Younes ha dichiarato senza filtri: “Eh certo raga, grazie. Non ci sono tensioni, non ci sono rotture di cogli*ni. Ero rilassata, stavo nel mio habitat, casa mia, finalmente. Non tolleravo più niente”.

Anche Omer ha confermato il cambiamento: “L’avete vista quando è entrata con l’abito bianco? Un’altra Rasha, riposata, perché non c’era più lo stress che avevamo dentro”.

La famiglia di Omer approva Rasha

A chiudere la diretta è stato Omer Elomari, che ha rivelato un dettaglio importante sulla sua famiglia: “Anche dalla parte mia sono innamorati di lei, non solo io”.