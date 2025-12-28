Il Grande Fratello Vip tornerà in tv, ma non come inizialmente previsto. Dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a inizio dicembre, che avevano confermato il ritorno del reality di Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione, il progetto ha subito un brusco stop a causa del caso mediatico sollevato da Fabrizio Corona.

Le rivelazioni contenute in Falsissimo – Il Prezzo del Successo e le accuse rivolte proprio a Signorini hanno infatti cambiato radicalmente lo scenario, costringendo Mediaset a rivedere i piani già approvati.

Alfonso Signorini fuori dal GF Vip: posizione “congelata” a Mediaset

A fare chiarezza è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella rubrica Chicchi di Gossip della sua newsletter ha rivelato che Alfonso Signorini non sarà al timone del Grande Fratello Vip.

Secondo Parpiglia, la posizione del conduttore sarebbe al momento “congelata”: Mediaset avrebbe messo a disposizione assistenza legale, affidata all’avvocato Andrea Righi; Signorini continuerà a percepire lo stipendio previsto dal contratto in scadenza nel 2027, ma è ufficialmente fuori dal progetto GF.

Una scelta che segna una svolta netta per il reality.

Grande Fratello Vip: casting azzerato e nuova squadra interna

Nonostante il terremoto mediatico, il Grande Fratello Vip 8 si farà. Tuttavia, il cast già chiuso e approvato è stato completamente messo in discussione.

Sempre secondo Gabriele Parpiglia, i provini sono ripartiti da zero all’interno di una struttura Mediaset con sede a Roma, guidata da una nuova figura interna all’azienda. Unico elemento rimasto del team originale di Signorini è Irene Ghergo, definita “la superstite” del vecchio gruppo di lavoro.

Aida Yespica rinuncia: “Dopo il caos Corona è saltato tutto”

Tra i nomi che sembravano certi c’era Aida Yespica, scelta personalmente da Alfonso Signorini. La showgirl avrebbe però confidato che, dopo lo scandalo legato a Fabrizio Corona, la sua partecipazione è definitivamente saltata.

I nomi in bilico: Zenga, Rettore, Siffredi e Anna La Rosa

Nelle scorse settimane diverse testate avevano dato per quasi certi alcuni ingressi di peso, tra cui:

Anna La Rosa

Donatella Rettore

Walter Zenga

Rocco Siffredi

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Ora resta da capire se Mediaset deciderà di fare delle eccezioni per i nomi più forti o se, con Signorini fuori dal progetto, non ci saranno reduci del cast precedente.

Quando va in onda il Grande Fratello Vip 8

Nonostante i profondi cambiamenti, la data di partenza non dovrebbe slittare: il Grande Fratello Vip è atteso su Canale 5 a partire da marzo.

Una cosa è certa: la nuova edizione sarà profondamente diversa da quella immaginata solo poche settimane fa.