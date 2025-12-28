Nella giornata di ieri, Alfonso Signorini ha chiuso il suo profilo Instagram, sorprendendo fan e addetti ai lavori. Il conduttore del Grande Fratello ha deciso di disattivare l’account social che utilizzava con maggiore frequenza, mentre resta ancora attivo il suo profilo TikTok, sul quale però non pubblica contenuti dal maggio 2023.

La decisione arriva il 27 dicembre 2025, a quasi due settimane dalla prima puntata di “Falsissimo – Il Prezzo del Successo”, il format di Fabrizio Corona che ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico attorno al giornalista e presentatore.

Perché Alfonso Signorini ha chiuso Instagram

Dalla scomparsa del profilo ufficiale di Signorini, molti utenti hanno iniziato a interrogarsi sulle possibili motivazioni. C’è chi ha parlato di una semplice pausa dai social, chi di una scelta strategica, chi addirittura di ragioni legali.

Secondo quanto riportato da Fanpage, però, la spiegazione sarebbe più semplice – e allo stesso tempo più delicata – del previsto: Alfonso Signorini sarebbe profondamente provato dagli attacchi ricevuti nelle ultime settimane.

“A due settimane dalla puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona lo ha accusato di intrattenere rapporti con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, il conduttore ha scelto di prendere le distanze dai social”, scrive Fanpage.

Una scelta che quindi non sarebbe dettata da strategie comunicative o da vincoli legali, ma da un forte stress emotivo legato alle accuse ricevute.

“Alfonso sta soffrendo molto”: le parole di Valeria Marini

A confermare il momento difficile del conduttore è stata Valeria Marini, amica di lunga data di Alfonso Signorini, che durante una diretta ha dichiarato: “Auguro a tutti tanta serenità e in primis ad Alfonso, perché so per certo che adesso sta soffrendo tantissimo per questa faccenda”.

L’avvocato di Signorini: “Ristabiliremo la verità”

Anche l’avvocato del conduttore, Andrea Righi, è intervenuto sulla vicenda. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato che il suo assistito è rammaricato per il “fango” che lo ha travolto, ma è pronto a reagire: “Intendiamo combattere per ristabilire la verità, con elementi sorprendenti”.