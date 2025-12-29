La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Dopo una relazione iniziata alla fine dell’estate 2024, caratterizzata da alti e bassi, la coppia si sarebbe detta addio senza possibilità di ritorno.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio Giovanni Tronchetti Provera a prendere la decisione finale, scegliendo di tornare dalla moglie Nicole Moellhausen, con la quale non ha mai formalizzato il divorzio.

La relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: dall’inizio alla crisi

L’imprenditrice digitale e l’erede della famiglia Tronchetti Provera si erano frequentati lontano dai riflettori per diversi mesi. Tuttavia, già nella primavera del 2025 si era parlato di una prima crisi, alimentata da una paparazzata di Giovanni a Portofino insieme alla moglie Nicole Moellhausen.

Nonostante un breve ritorno di fiamma nei mesi successivi, la relazione non ha retto alle pressioni mediatiche e familiari.

Gli avvistamenti e i rumor sulla nuova rottura

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni è stata vista trascorrere del tempo in montagna con le sorelle e i figli, per poi essere avvistata all’aeroporto di Madrid diretta a Medellín, in Colombia, senza quello che fino a poco tempo fa era il suo compagno.

L’assenza di Giovanni Tronchetti Provera ha immediatamente fatto scattare i rumor su una nuova crisi. Alcune testate hanno parlato di una “pausa di riflessione”, ma secondo fonti ben informate la situazione sarebbe ben più netta.

Gabriele Parpiglia: “Giovanni è tornato con la moglie”

A fare chiarezza è stato Gabriele Parpiglia, che già nelle scorse settimane, tramite la sua newsletter, aveva annunciato la fine della relazione. Nella rubrica Chicchi di Gossip, il giornalista ha aggiunto nuovi dettagli: “Non c’è possibilità di ritorno per volontà di lui. Tronchetti Provera si trova attualmente in Brasile e, dopo numerosi tentativi, ha riconquistato sua moglie Nicole Moellhausen, per la felicità di entrambe le famiglie”.

Al momento, dunque, Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen sarebbero nuovamente insieme in Sud America.

Chiara Ferragni in Colombia con un nuovo amore?

Mentre Vittoria e Leone si trovano con il padre Fedez, cresce la curiosità su chi accompagni Chiara Ferragni nel suo viaggio in Colombia. Sempre secondo Parpiglia, l’influencer non sarebbe sola: “A Medellín ha raggiunto il suo nuovo flirt, che al momento sta cercando di tenere lontano dai riflettori”.