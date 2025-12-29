Il presunto “Sistema Signorini”, esploso sui social dopo le puntate di Falsissimo e finito all’attenzione della Procura di Milano, continua a far discutere. La vicenda riguarda diversi profili di ex concorrenti del Grande Fratello che, secondo le accuse, avrebbero avuto rapporti epistolari con Alfonso Signorini prima del loro ingresso nella Casa per garantirsi una via di accesso al programma.

I commenti sui social e il “toto nomi”

Oltre ai racconti dei diretti interessati, sui social è partito un vero e proprio “toto nomi”, in cui è finito anche Tommaso Zorzi, influencer, volto televisivo e vincitore della quinta edizione del reality. Fino a oggi, però, Zorzi non ha mai voluto intervenire sulla vicenda.

Raggiunto per strada da un creator di TikTok travestito con una maschera di Alfonso Signorini, Zorzi ha reagito con irritazione. Al momento della consegna di un biglietto, l’ex gieffino ha risposto: "Non ho voglia".

Leggendo il contenuto del messaggio, con scritto “Il prossimo sei tu”, Zorzi ha replicato: "L’ho già fatto, l’ho vinto", prima di allontanarsi visibilmente infastidito.

Dayane Mello e le parole criptiche sui social

A commentare la vicenda era stata anche Dayane Mello, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta proprio da Tommaso Zorzi.

L’ex gieffina aveva condiviso tra le sue Instagram Stories un post di un utente che ha pubblicato la foto di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli mentre spegnevano le luci della Casa, scrivendo: “Ecco perché questi due hanno spento le luci della Casa di Dayane Mello”.

L’ex vippona ha commentato: “La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”.