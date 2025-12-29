Valentina Riccio ha deciso di raccontare pubblicamente cosa sarebbe accaduto con Antonio Panico, con cui ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. E lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni.

La famiglia contro

“Mi sono messa la mia famiglia contro, perché la mia famiglia – giustamente – come già tutti sanno, la pensava in un certo modo.

Comunque erano giorni che lui era strano, distante. In realtà questo si stava già sentendo da due settimane con questa ragazza che, in pratica, andava alle superiori con lui. È la sorella di un suo amico, amico che poi non sente e non vede, e con questa ragazza non si sentiva da quindici anni”.

I contatti con una tentatrice

“La ragazza mi ha detto che, negli ultimi due giorni – questo una settimana fa – loro chattavano su Instagram, poi si sono scambiati i numeri. Negli ultimi due giorni lui insisteva tantissimo per vederla.

Addirittura la ragazza si è scusata con me, perché mi ha detto: ‘Valentina, io credevo che voi vi foste lasciati’. Lui le aveva detto: ‘Viene pure Valentina a mangiare la pizza’. Lei fa: ‘Ma vi siete lasciati?’, e lui rideva, faceva le facce che ridevano. Vabbè, questi sono dettagli”.

Cose pesanti e mancanza di rispetto

“Io ho letto veramente cose pesanti. Infatti ieri lui si è arrabbiato per la diretta che ho fatto e io gli ho detto: ‘Se hai un minimo di palle devi replicare. E se hai un minimo di rispetto, come dici tu nel box delle domande che io ci metto la faccia, tu devi dire alle persone che comunque mi hai illuso, mi hai sfruttato, e devi dire alle persone che comunque hai sbagliato di nuovo’. Lui dice che non ci vede niente di male. Però scusa: tu sei in casa mia, mangi, bevi, stiamo insieme, progettiamo una famiglia insieme, e poi vai a dire a una ragazza che non vedi l’ora di trasferirti al Sud perché con il Nord non hai più niente a che vedere. Cavolo, tu al Nord hai una figlia e una compagna.

No, no, veramente non scendo nei dettagli, perché ha detto cose ancora più gravi. Io ci sono rimasta malissimo, ho pianto tanto.

Non si fa. Io ho messo le mani addosso, non si fa”.

Comportamenti nascosti sui social

“Gli ho clonato Instagram, cioè mi sono scaricata Instagram e lui non sapeva niente. Andava anche a cercare la tentatrice Marta, metteva like a tutte le storie che lei pubblicava, poi tornava a casa e cancellava tutto.

Prima di rientrare cancellava tutte le ricerche, tutte le amicizie su Instagram. Purtroppo sono mancanze di rispetto troppo, troppo grandi per me”.

La vita quotidiana e le difficoltà

“Per quanto riguarda il fatto che ci vedono insieme: sì, perché praticamente questo è un centro commerciale dove io vado a fare la spesa e lascio mia figlia e sua figlia nel parco giochi, che è gratuito, e io intanto faccio la spesa. Ma resta il fatto che io sto male. Io veramente sto male. Non voglio scendere in altri dettagli, perché io non ho intenzione di rovinare a nessuno – come si dice – i panni sporchi su certe cose gravi me li lavo in famiglia. Però è giusto che le persone sappiano che comunque non è cambiato niente. Anzi, secondo me dopo il programma è pure peggiorato”.

Domande sui comportamenti di Antonio

“E poi, se è un’amica di vecchia data come dice lui, e non ci vede niente di male, perché cancelli le conversazioni su Instagram? Perché cancelli le conversazioni su WhatsApp? E soprattutto perché la segni con un altro nome? Te lo dico io perché cancella tutto questo: perché non ti dico cosa c’è scritto in quelle conversazioni. Antonio faceva anche il geloso, perché lei voleva conoscere Rosario. Dovevano andare dal chirurgo insieme e lui le diceva che le avrebbe fatto risparmiare dei soldi”.