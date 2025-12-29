Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset nel pieno della bufera mediatica che lo ha travolto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format YouTube «Falsissimo», dove si parla dell’esistenza di un presunto “sistema” per entrare al Grande Fratello. A rivelarlo è il Corriere della Sera.

La decisione è stata annunciata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno da poco assunto la difesa del conduttore rispettivamente in sede civile e penale. I legali parlano di una vicenda complessa in cui Signorini sarebbe vittima di «gravi e continuate condotte criminose».

La scelta di Signorini: sospensione cautelativa da Mediaset

Secondo quanto comunicato dai legali, Alfonso Signorini ha già informato Mediaset della propria decisione di sospendere ogni impegno editoriale in corso, con l’obiettivo di difendersi dalle accuse e contenere l’impatto mediatico della vicenda.

«È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria», scrivono gli avvocati, parlando di un’azione volta a danneggiare «l’onorabilità, la rispettabilità e la carriera» del conduttore del Grande Fratello.

La posizione ufficiale di Mediaset

Con una nota ufficiale, Mediaset ha dichiarato che agirà «con determinazione in tutte le sedi» per contrastare la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori o calunniosi, ribadendo la necessità di tutelare la propria reputazione aziendale e i propri prodotti editoriali.

Allo stesso tempo, il gruppo sottolinea che chi lavora per l’azienda è tenuto a rispettare i principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come previsto dal Codice Etico, precisando che sono in corso «tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie».

Mediaset ha inoltre fatto sapere di accogliere la decisione di autosospensione di Signorini, ritenendola funzionale alla tutela delle persone coinvolte.

Le accuse di Fabrizio Corona nel format “Falsissimo”

Tutto ha avuto origine dalla puntata del 15 novembre di «Falsissimo», intitolata «Il prezzo del successo – parte 1», in cui Fabrizio Corona ha mosso accuse molto pesanti nei confronti di Alfonso Signorini.

Secondo Corona, il conduttore avrebbe avuto comportamenti inappropriati nei confronti di candidati o concorrenti del Grande Fratello, mostrando chat e immagini a contenuto esplicito per sostenere l’esistenza di un presunto sistema di favori.

L’indagine della Procura e le perquisizioni

La replica di Signorini è arrivata immediatamente con una querela, presentata tramite il suo legale Andrea Righi, che ha portato all’apertura di un’indagine da parte del pm Alessandro Gobbis e dell’aggiunta Letizia Mannella.

Nell’ambito dell’inchiesta, Fabrizio Corona risulta indagato per diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Domenica scorsa sono state effettuate perquisizioni a Milano nell’abitazione di Corona e nella sede della Velvet Cut srl, società produttrice di «Falsissimo», con il sequestro di diverso materiale ora al vaglio degli investigatori.

Le dichiarazioni di Corona e le nuove querele

Interrogato dai pm su sua richiesta, Fabrizio Corona ha ribadito le proprie accuse, parlando di un presunto «reato gravissimo» e sostenendo di aver raccolto «oltre 100 testimonianze».

Nella stessa giornata è stata depositata una querela contro Signorini da parte di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, mentre un’ulteriore azione legale potrebbe arrivare da Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo.

Una vicenda ancora aperta

La posizione di Alfonso Signorini resta quella di una totale estraneità ai fatti contestati, mentre l’inchiesta giudiziaria e gli accertamenti interni di Mediaset sono ancora in corso. La vicenda continua ad avere un forte impatto mediatico e resta destinata a sviluppi nei prossimi giorni.