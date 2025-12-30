Perla Vatiero esce allo scoperto e ufficializza la sua nuova relazione. In occasione della sua festa di compleanno, la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha infatti pubblicato alcuni scatti in compagnia del fidanzato.

Chi è Gianmarco Di Ronza, il nuovo fidanzato di Perla Vatiero

Ma chi è la nuova fiamma dell’ex gieffina? Si chiama Gianmarco Di Ronza, influencer noto principalmente per i suoi contenuti legati al lifestyle e al lusso (conta quasi 25mila follower su Instagram). Il tiktoker è salito alla ribalta nel 2022 a seguito di un video virale riguardante uno scontrino elevato per un cesto di frutta in un noto locale di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Nel video pubblicato sulla famosa piattaforma social, Di Ronza aveva mostrato una spesa risalente al luglio 2022. Il conto totale era di 821 euro, ma a scatenare le lamentele era stato il costo del cesto di frutta: ben 200 euro.

Gianmarco Di Ronza non è nuovo a questo tipo di polemiche. Il tiktoker, che gira il mondo tra location chic e posti esclusivi, aveva denunciato il conto di 78 euro per una colazione a Capri, che aveva fatto insieme ad alcune amiche: “Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo”, aveva detto.

Perla Vatiero volta pagina

Perla Vatiero volta dunque definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Mirko Brunetti. Nei mesi scorsi, l’influencer campana aveva rivelato di avere “seri problemi” ad interessarsi a qualcuno dopo la rottura con il suo ex fidanzato: “Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno. Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Non so, ma faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa. Le mie amiche mi prendono in giro, dicono che sono troppo complicata”.

A quanto pare, Perla quei “seri problemi” è riuscita a superarli, e ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua nuova relazione.