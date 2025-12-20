Negli ultimi giorni, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello hanno commentato le accuse mosse da Fabrizio Corona a Alfonso Signorini nel format Falsissimo. Tra questi spiccano nomi come Elenoire Ferruzzi, Stefano Bettarini, Filippo Nardi, Davide Donadei, Salvo Veneziano, Raffaello Tonon, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizo e Helena Prestes.

Adesso si è aggiunto anche Alex Belli, concorrente della sesta edizione del GF Vip, durante la quale fu protagonista del triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge e della celebre “chimica artistica” con quest’ultima.

“In un tempo in cui il confine tra sfera pubblica e privata appare sempre più fragile, credo sia necessario riaffermare un principio fondamentale: il valore professionale di una persona va giudicato esclusivamente attraverso il suo lavoro. I progetti di successo nascono dall’impegno collettivo, dalla competenza, dal rispetto dei ruoli e dalla capacità di lavorare insieme con serietà e responsabilità. È in questo spazio – quello professionale – che si misurano l’etica, la credibilità e la qualità di chi opera. E io ne sono stato testimone!! La dimensione privata appartiene invece a un altro piano, che merita tutela e discrezione. In una società che giustamente promuove il rispetto delle differenze e dei diritti individuali, la coerenza passa anche dal difendere la separazione tra ciò che è pubblico e ciò che è personale, evitando sovrapposizioni che rischiano di distorcere il giudizio e il senso stesso della professionalità. Riconoscere il lavoro e il valore della persona, significa anche questo: saper distinguere, con equilibrio e maturità, tra il ruolo che si ricopre e la vita che ognuno legittimamente vive fuori da esso. Adesso sta a noi comprendere cosa vogliamo da questa società…”.