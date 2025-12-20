Simona Ventura ha chiuso l’edizione 2025 del Grande Fratello tracciando un bilancio lucido e senza trionfalismi. Intervistata dal Tg5, la conduttrice ha definito questa esperienza “una bella cavalcata” e “uno dei programmi più impegnativi” della sua carriera, sottolineando il valore umano e professionale del reality.

“È ancora un programma che entra nel cuore della gente”, ha dichiarato Ventura, dimostrando grande rispetto per il format nonostante una stagione complessa. Il pubblico, però, non ha risposto come sperato: la finale del GF 2025 ha registrato ascolti deludenti.

Il retroscena sulla vincitrice Anita Mazzotta

Durante l’intervista, Simona Ventura ha svelato un retroscena sulla vincitrice Anita Mazzotta: “Lei è stata la prima che abbiamo provinato… una ragazza normale con tanti dolori”.

Tra le difficoltà vissute nella Casa, Anita ha affrontato la perdita della madre, che l’ha costretta a uscire temporaneamente dal reality. Nonostante ciò, ha scelto di rientrare e ha trovato anche l’amore con Jonas Pepe, un altro momento centrale di questa edizione.

Grande Fratello 2025: flop negli ascolti

Nonostante l’impegno di Simona Ventura, i numeri parlano chiaro: la finale del 18 dicembre è stata seguita da 1.620.000 spettatori (14,3% di share), il peggior risultato di sempre per il format. L’intera stagione ha registrato una media di 1.913.000 spettatori e il 14,97% di share, confermando un trend negativo che dura da anni.

Il cambio di conduzione e il ritorno a concorrenti non famosi (‘nip’) non sono bastati a invertire la rotta. Secondo molti esperti, la responsabilità non è solo della conduttrice, ma dei vertici del programma, che dovrebbero valutare il futuro del format ormai in calo.