A cura di Annalisa Accardo

Simona Ventura ha chiuso l’edizione 2025 del Grande Fratello tracciando un bilancio lucido e senza trionfalismi. Intervistata dal Tg5, la conduttrice ha definito questa esperienza “una bella cavalcata” e “uno dei programmi più impegnativi” della sua carriera, sottolineando il valore umano e professionale del reality.

È ancora un programma che entra nel cuore della gente”, ha dichiarato Ventura, dimostrando grande rispetto per il format nonostante una stagione complessa. Il pubblico, però, non ha risposto come sperato: la finale del GF 2025 ha registrato ascolti deludenti.

Il retroscena sulla vincitrice Anita Mazzotta

Durante l’intervista, Simona Ventura ha svelato un retroscena sulla vincitrice Anita Mazzotta: “Lei è stata la prima che abbiamo provinato… una ragazza normale con tanti dolori”.

Tra le difficoltà vissute nella Casa, Anita ha affrontato la perdita della madre, che l’ha costretta a uscire temporaneamente dal reality. Nonostante ciò, ha scelto di rientrare e ha trovato anche l’amore con Jonas Pepe, un altro momento centrale di questa edizione.

Grande Fratello 2025: flop negli ascolti

Nonostante l’impegno di Simona Ventura, i numeri parlano chiaro: la finale del 18 dicembre è stata seguita da 1.620.000 spettatori (14,3% di share), il peggior risultato di sempre per il format. L’intera stagione ha registrato una media di 1.913.000 spettatori e il 14,97% di share, confermando un trend negativo che dura da anni.

Il cambio di conduzione e il ritorno a concorrenti non famosi (‘nip’) non sono bastati a invertire la rotta. Secondo molti esperti, la responsabilità non è solo della conduttrice, ma dei vertici del programma, che dovrebbero valutare il futuro del format ormai in calo.

 