Daniele Dal Moro, protagonista del Grande Fratello Vip 2022/2023, rompe il silenzio e torna a parlare della sua squalifica dal reality di Canale 5, avvenuta per “atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, come motivato all’epoca dalla produzione.

A distanza di anni, il modello e volto televisivo veneto non ha mai accettato quel provvedimento. In alcune Instagram Stories pubblicate nei giorni scorsi, Dal Moro ha denunciato quello che definisce “un sistema sbagliato”, rendendo pubbliche anche alcune chat private con Alfonso Signorini, conduttore del programma.

Intervistato da Fanpage.it, l’ex vippone ha ricostruito il rapporto con Signorini, parlando apertamente di amicizia, messaggi “ambigui” e di un presunto boicottaggio dopo l’uscita dalla Casa.

Le chat pubblicate su Instagram: “Sì, il messaggio è di Alfonso Signorini”

Alla domanda diretta sull’autenticità dei messaggi condivisi sui social, Dal Moro conferma senza esitazioni: “Certo, è di Alfonso”.

Spiega poi il motivo della pubblicazione: “Lui con me si è speso in maniera amichevole e poi se n’è lavato le mani e ha boicottato la mia uscita dal GF Vip, lo so per certo. Volevo far capire che è il suo modus operandi”.

Secondo Dal Moro, il punto centrale riguarda una frase contenuta nei messaggi: “La parte che volevo mettere in risalto è quella in cui dice che non ha rapporti con i concorrenti. Ca*ata! Perché è venuto fuori che lo fa con tutti”.

Il rapporto con Alfonso Signorini prima del GF Vip

Daniele racconta che il legame con Alfonso Signorini sarebbe nato prima della partecipazione al Grande Fratello Vip, e non sarebbe stato strumentale all’ingresso nel programma: “Io non avevo bisogno di Signorini per partecipare al GF Vip”.

Descrive il loro rapporto come un’amicizia: “Abbiamo avuto un rapporto di amicizia. A Roma ci siamo visti a cena insieme ad altre persone. Instaurammo un rapporto di amicizia. Da lì è partito uno scambio di messaggi, ma in amicizia”.

Tuttavia, col tempo, Dal Moro avrebbe percepito un cambiamento nel tono dei messaggi: “Io iniziai ad annusare che lui iniziava a fare il provolone”.

I messaggi “ambigui”: “Con te mi devo trattenere”

Nel racconto a Fanpage.it, Dal Moro parla apertamente di avances: “Mi inviava messaggi un po’ ambigui”. E riporta testualmente uno dei messaggi ricevuti: “Con te mi devo trattenere, perché so che dopo perdo il controllo perché tu sei pericoloso”.

Secondo Dal Moro, Signorini avrebbe provato a corteggiarlo, senza però andare oltre: “Sicuramente ci provava. Faceva il simpaticone, ma perché con me non poteva spingersi oltre”.

La squalifica e l’uscita dalla Casa: “Mi hanno fatto fuori come un latitante”

Il punto di rottura definitivo arriva con la squalifica dal GF Vip. Dal Moro racconta di aver provato a contattare Signorini subito dopo: “L’ho chiamato appena uscito dalla Casa. Capii subito che era una porcheria. Mi diceva che voleva farmi venire in puntata, ma non mi hanno più fatto andare. Mi hanno fatto fuori come un latitante”.

Secondo Dal Moro, la produzione non avrebbe voluto dargli spazio in diretta: “Non volevano farmi parlare in diretta nazionale”.

Le teorie sull’esclusione: “Il sistema è una me*da”

Daniele ammette di non avere certezze assolute, ma avanza diverse ipotesi: “Io ho varie teorie, ma non saprò mai la verità”. E accusa apertamente l’ambiente televisivo: “Il sistema è una me*da”. Chiarisce però che il suo attacco non è rivolto esclusivamente al conduttore: “Non ce l’ho con Alfonso che è la punta dell’icerberg”.

Nel suo sfogo, Dal Moro cita anche l’attuale gestione Mediaset: “Io ce l’ho col sistema, da quando è arrivato Pier Silvio Berlusconi. Lui è un perbenista che vuole ripulire la tv, ma è peggio degli altri”.

La delusione personale: “Sono anni che ricevo merda”

Infine, Dal Moro rivendica la sincerità del rapporto umano che credeva di avere con Signorini: “Per me il rapporto era umano, vero”. E conclude con uno sfogo amaro sulle conseguenze professionali della squalifica: “Sono anni che ricevo m*rda, mi sono saltati lavori per la squalifica del GF”.