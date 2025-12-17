Le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona durante l’ultimo episodio di Falsissimo in merito alla presunta esistenza di un “sistema Signorini” hanno scosso dalle fondamenta il mondo della tv e dello spettacolo. Secondo l’ex re dei paparazzi, Alfonso Signorini avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi che sono poi diventati concorrenti del Grande Fratello.

Le prime reazioni degli ex concorrenti

Non sono tardate ad arrivare le reazioni di ex gieffini, tra cui Daniele Dal Moro, Salvo Veneziano, Stefano Bettarini e Matteo Diamante (ne abbiamo parlato QUI).

Anche Dayane Mello, protagonista dell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, ha commentato la vicenda, lanciando una frecciatina allo stesso Zorzi e a Pierpaolo Pretelli.

Adesso, Fanpage.it ha contattato Davide Donadei per chiarire la natura del suo rapporto con Alfonso Signorini. Questo è il suo racconto.

Il primo contatto con Alfonso Signorini

Donadei ricorda: “Il primo contatto avvenne attraverso la Fascino, la società di Maria De Filippi, insieme alla quale feci il primo provino per entrare nella Casa del Grande Fratello. Fu Maria a contattarmi per dirmi che avrebbe voluto presentarmi una persona e questa persona era Alfonso”.

L’anno del primo contatto corrisponde all’edizione 2021/2022 del GF Vip, quella a cui partecipò Sophie Codegoni, sua ex collega di Uomini e Donne. Tuttavia, Donadei non venne preso in quella occasione. Entrò nella Casa l’anno successivo, per l’edizione 2022/2023.

I messaggi con Signorini

Riguardo ai messaggi ricevuti da Signorini, Donadei precisa: “Sì, ma non dello stesso tipo di quelli che ho visto nella puntata di Falsissimo tra Signorini e Medugno. Quelli scambiati con me non erano così pesanti. Contenevano dei complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo”.

E sul pranzo a Milano proposto da Signorini, aggiunge: “Mi disse che, se volevo, poteva darmi qualche dritta. Però questo pranzo non c’è mai stato perché scoppiò il Covid nella Casa e lui dovette annullare per andare a Roma”.

Donadei sottolinea anche: “Credo che i messaggi parlino chiaro, inutile nasconderci dietro un dito. Ma non siamo assolutamente arrivati al tipo di messaggi che ho letto tra Signorini e Medugno, perché da parte mia c’era stata un po’ di chiusura. Vedevo la mia provenienza da Fascino come una protezione”.

Il contatto per il GF Vip 2022/2023

Il primo contatto concreto per partecipare al GF Vip 2022/2023 avvenne tramite Gabriele Parpiglia: “Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare il GF e che avevo già fatto un provino l’anno prima. Gabriele mi informò che avrebbe potuto mettermi in contatto con Alfonso e, se lui gli avesse dato il permesso, mi avrebbe fornito il suo numero”.

Dopo un primo scambio sbrigativo a luglio 2022, le conversazioni ripresero a metà settembre: “Si divisero in due fasi: da metà settembre al 20 ottobre ci fu un tipo di chat; dal 20 ottobre in poi, un altro”.

Le chat con Alfonso Signorini

Donadei racconta: “I messaggi da metà settembre al 20 ottobre erano affettuosi, con qualche complimento. Niente di sessuale. Dopo il 20 ottobre, quando Signorini scoprì che ero un ex tronista di Fascino, il tono cambiò. Divenne più uno spronarmi a dare il meglio”.

Riguardo al loro incontro a Cinecittà, aggiunge: “Due giorni prima dell’inizio del Grande Fratello ci incontrammo nel suo studio. Con lui c’erano La Gina e un’altra signora. Non siamo mai stati da soli”.

Il provino e l’ingresso nella Casa

Durante il provino del 20 ottobre, Signorini scoprì che Donadei era un ex tronista: “Mi fermò e mi chiese: ‘Ma come tronista? Non avevi fatto MasterChef?’ Lì capii che rischiavo di non fare il GF. Cambiò completamente atteggiamento, sembrava terrorizzato”.

Il suo ingresso nella Casa avvenne il 19 dicembre 2022: “Intorno al 10 novembre, mi scrisse di nuovo: ‘Ti ricordi cosa ci siamo detti? Che ti avrei fatto lavorare. Tra 10 minuti ti chiamerà una persona’. Così avvenne, iniziai le analisi e la quarantena”.

Il rapporto dopo il GF Vip

Donadei racconta: “Durante il GF sono stato snobbato. Non c’è stato alcun occhio di riguardo. Credo che a un certo punto Signorini si sia trovato un po’ forzato a mettermi al GF perché venivo da un programma di Maria. Dopo l’ingresso, ci scambiammo pochissimi messaggi”.

La storia di Antonio Medugno e i commenti di Donadei

Riguardo a Antonio Medugno, Donadei afferma: “Antonio è un bravissimo ragazzo. Tra lui e Signorini non c’è stato nulla di fisico, lo so con certezza. Magari ci giocava un po’, ma non ci è mai andato a letto”.

Sui messaggi più spinti: “Qualche messaggio più spinto capitava, ma io ero sempre vestito e mai oltre i limiti. Avevo la ‘copertura’ di Fascino”.

Donadei chiude così: “È follia che questa bomba sia scoppiata adesso. A Milano questa roba si sapeva”.