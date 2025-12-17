Le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona durante l’ultimo episodio di Falsissimo in merito alla presunta esistenza di un “sistema Signorini” hanno scosso dalle fondamenta il mondo della tv e dello spettacolo. Secondo l’ex re dei paparazzi, Alfonso Signorini avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi che sono poi diventati concorrenti del Grande Fratello.

Le prime reazioni degli ex concorrenti

Non sono tardate ad arrivare le reazioni di ex gieffini, tra cui Daniele Dal Moro, Salvo Veneziano, Stefano Bettarini e Matteo Diamante (ne abbiamo parlato QUI).

Anche Dayane Mello, protagonista dell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, ha commentato la vicenda, lanciando una frecciatina allo stesso Zorzi e a Pierpaolo Pretelli.

Il mondo del reality è quindi in fibrillazione, e la domanda che tutti si pongono è: quali conseguenze avrà questo scandalo sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip?

Chi condurrà il GF Vip 2026?

La conduzione del reality era stata inizialmente affidata a Alfonso Signorini, ma ora la situazione potrebbe cambiare. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, Mediaset starebbe valutando diverse alternative. Tra i nomi in lizza troviamo:

Ilary Blasi

Simona Ventura

Alessia Marcuzzi

Michelle Hunziker

Data di partenza e strategie della nuova edizione

Stando a quanto riportato da TV Blog, il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe partire in prima serata il primo lunedì di marzo 2026, con data più probabile lunedì 2 marzo.

La scelta del periodo non è casuale:

Evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo (fine febbraio)

(fine febbraio) Non interferire con le Olimpiadi di Milano-Cortina

Creare un distacco netto dalla conclusione del Grande Fratello NIP, dando l’idea di un vero “nuovo inizio”

I possibili concorrenti del GF Vip 2026

I primi rumor sui concorrenti stanno già circolando e tra i nomi più chiacchierati troviamo:

Alba Parietti

Walter Zenga

Aida Yespica

Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi

Tra i papabili ci sono anche personaggi di grande impatto mediatico come Mario Adinolfi, protagonista della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Rocco Siffredi e la giornalista Anna La Rosa, già vista a Ballando con le Stelle.

Volti noti di Maria De Filippi e altre conferme

Non mancheranno anche alcuni volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi, come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Non è esclusa la partecipazione di un concorrente d’eccezione come Gemma Galgani, volto storico del dating show di Canale 5.