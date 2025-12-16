Le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo format “Falsissimo” hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. Al centro della polemica, la clamorosa accusa secondo cui per essere presi al Grande Fratello sarebbe necessario sottostare al presunto “sistema Signorini”.

Le parole dell’ex re dei paparazzi hanno coinvolto direttamente e indirettamente diversi personaggi noti, generando reazioni contrastanti tra chi ha difeso Alfonso Signorini e chi, invece, ha colto l’occasione per alimentare il gossip e sollevare ulteriori interrogativi sul sistema televisivo italiano.

Le reazioni dei vip alle accuse di Fabrizio Corona

Tra i primi a commentare le dichiarazioni di Corona ci sono stati Stefano Bettarini, Daniele Dal Moro, Valentina Vignali e Antonio Zequila, tutti ex concorrenti del Grande Fratello. Inoltre, una mossa social di Pierpaolo Pretelli non è passata inosservata.

Stefano Bettarini e il riferimento al karma

Stefano Bettarini ha scelto l’ironia per commentare la vicenda. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di Fabrizio Corona accompagnata dalla frase: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni… e… Karma”.

Pierpaolo Pretelli prende le distanze dal gossip

Tra i nomi citati da Corona figura anche Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi e inviato durante la passata edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex gieffino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il suo comportamento sui social ha attirato l’attenzione. Pretelli ha infatti cancellato un post legato alla sua esperienza in Honduras, gesto interpretato da molti come un tentativo di prendere le distanze dal quello che sta succedendo in queste ore.

Daniele Dal Moro: “Apriamo il vaso di Pandora”

Decisamente più diretto l’intervento di Daniele Dal Moro, una delle figure più discusse del Gf Vip 2022/2023. L’ex concorrente, squalificato a due settimane dalla finale, ha pubblicato un messaggio criptico ma carico di tensione: “Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Abbiamo tante cose di cui parlare. Ora siamo alla resa dei conti”.

Valentina Vignali attacca il sistema tv

Tra le voci più critiche spicca quella di Valentina Vignali, ex concorrente di reality e amica di Dal Moro. La Vignali ha espresso tutto il suo disprezzo nei confronti di certe dinamiche del mondo televisivo: “È bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta. Lavoro nella moda e nella tv dal 2006: grazie a Dio non siamo tutti così. FATE RIBREZZO”.

Antonio Zequila difende Alfonso Signorini

A prendere apertamente le difese di Alfonso Signorini è stato Antonio Zequila, ex concorrente del Gf Vip: “Una persona straordinaria, di grande cultura e spessore intellettuale”.