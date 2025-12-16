La versione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura con concorrenti NIP (o presunti tali) non sta ottenendo il gradimento di pubblico che Mediaset si sarebbe aspettato (clicca QUI per gli ascolti dell’ultima puntata), spingendo il Biscione a riorientare la strategia televisiva verso la versione VIP del reality con al timone Alfonso Signorini (anche se le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona potrebbero aprire nuovi scenari).
Debutto previsto del Grande Fratello Vip 2026
Secondo quanto riportato da TV Blog, la nuova edizione del Grande Fratello VIP dovrebbe partire in prima serata il primo lunedì di marzo 2026. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma la data più probabile è lunedì 2 marzo.
La scelta del periodo nasce da precise strategie:
- Evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo, che si svolge a fine febbraio.
- Non interferire con le Olimpiadi di Milano-Cortina.
- Creare un distacco netto dalla conclusione del Grande Fratello NIP, dando l’idea di un vero “nuovo inizio” piuttosto che di una semplice prosecuzione.
I possibili concorrenti del GF Vip 2026
I primi rumor sui possibili concorrenti stanno già circolando e tra i nomi più chiacchierati troviamo:
- Alba Parietti
- Walter Zenga
- Aida Yespica
- Loredana Lecciso
- Jasmine Carrisi
Tra i papabili anche personaggi di forte impatto mediatico come Mario Adinolfi, protagonista della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Rocco Siffredi e la giornalista Anna La Rosa, già vista a Ballando con le Stelle.
Volti di Maria De Filippi e altre conferme
Non mancheranno anche alcuni volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi, come: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Non è esclusa la partecipazione di un concorrente d’eccezione come Gemma Galgani, volto storico del dating show di Canale 5.