Dopo la fine della frequentazione con Amanda Lecciso – che, secondo alcune fonti, sarebbe stata “solo una manovra pubblicitaria” – l’attore spagnolo Iago Garcia, noto al pubblico italiano grazie alla popolare serie tv Il Segreto e alla sua partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello, sembra aver ritrovato l’amore.

Chi è la nuova fidanzata di Iago Garcia?

Si tratta di Giada Poletti, giovanissima modella di 22 anni. La ragazza ha recentemente condiviso sui social alcuni indizi che confermerebbero la relazione con l’attore.

(Giada Poletti via Instagram)

Il primo indizio social

Nelle scorse ore, Giada Poletti ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui si intravede la mano di Iago Garcia. Attento il pubblico online, che ha notato lo stesso braccialetto indossato dall’ex concorrente del Grande Fratello, indizio che ha fatto subito parlare i fan.

Le parole romantiche di Giada Poletti

A corredo della foto, la modella ha scritto: “Hai stravolto tutto, ma sei stato il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Ti amo”.



