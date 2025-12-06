Un mese fa Patrizia Rossetti, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Weekend, aveva raccontato con entusiasmo di aver ritrovato l’amore. L’amicizia con Marco Antonio Bellini, attore 40enne, si era infatti trasformata in qualcosa di più: “Le cose sono cambiate e io sono la donna più felice del mondo”, aveva confidato la celebre regina delle televendite.

La frequentazione con Marco Antonio Bellini

Il 27 novembre, ospite a La Volta Buona, Patrizia Rossetti ha confermato la frequentazione con Bellini, spiegando però che la relazione stava procedendo con molta calma. “Sì, c’è una differenza d’età, ma stiamo bene. C’è stato un bacio, ma non oltre. Condividiamo tante cose: l’amore per il teatro, il cinema e il buon cibo”.

La conduttrice aveva sottolineato come il rapporto fosse spontaneo e privo di pregiudizi: “Perché giudicare sempre noi donne? Gli uomini di oltre 60 anni vanno con le ventenni e nessuno dice nulla. A me piace un uomo che sa ragionare, e lui ragiona”.

Patrizia Rossetti annuncia la fine del flirt

Nell’ultima puntata di Storie al Bivio di Monica Setta, è arrivata la rivelazione inattesa: Marco Antonio Bellini ha deciso di interrompere la relazione.

La Rossetti ha ammesso di esserci rimasta male, soprattutto per la paura di perdere anche l’amicizia di lunga data: “Forse si è spaventato per la differenza di età o non era pronto a trasformare l’amicizia in una storia d’amore. Spero ancora che, tornato dall’estero, voglia chiarire”.

La conduttrice ha spiegato di avergli scritto più volte, nella speranza di un confronto che permetta almeno di salvare il rapporto amicale: “Vorrei che la nostra amicizia di 15 anni potesse sopravvivere”.

Il dolore per i tradimenti dell’ex marito

Durante la conversazione, Patrizia Rossetti è tornata anche a parlare del passato e del matrimonio finito a causa dei tradimenti del suo ex marito, già raccontati al Grande Fratello Vip.

“L’ho beccato sul fatto. L’ho perdonato due volte, ma alla terza basta. Sempre con la stessa, una donna che conosco da 30 anni e che lavora a Mediaset”.

L’ex marito, secondo Patrizia, lavorava con lei dietro le quinte e conosceva ogni dettaglio della sua vita professionale e personale. La conduttrice ha spiegato di averli affrontati entrambi dopo averli colti in flagrante: “Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei. Ho detto basta”.