Nelle ultime ore sta circolando un rumor che se confermato avrebbe del clamoroso. A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano che, in seguito alla segnalazione di un utente, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, tra le coppie più chiacchierate della passata edizione del Grande Fratello. Ma facciamo un passo indietro.

La passionale quanto burrascosa storia d’amore tra la ballerina partenopea e il modello milanese è giunta al capolinea lo scorso 31 marzo, in occasione della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Shaila fece il suo ingresso nella Casa per chiudere la relazione con Lorenzo: “Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarlo. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Ce l’ho tanto con me stessa. Non so come abbia potuto permettermi di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore nei miei confronti, ma in realtà mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po’ di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione. Ma ora sì”.

Nei mesi successivi, non sono mancati scambi di frecciatine tra i due ex gieffini. L’ultimo in ordine di tempo risale allo scorso ottobre, quando Spolverato ha pubblicato un video su TikTok che non è passato inosservato. Nella clip, un messaggio criptico ma chiaro: “Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”. Un testo interpretato come una chiara frecciatina alla Gatta, che ha subito scatenato commenti e reazioni da parte dei fan. “Parole che dicono tutto”, ha commentato un utente. E ancora: “Lorenzo, non l’hai ancora superata”.

Ma torniamo alla stretta attualità. Nelle ultime ore, in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano si legge: “Alcuni fan hanno notato che Lorenzo e Shaila si sono mandati segnali il 23, giorno del loro ‘mesiversario’. Lui cantando una canzone che le aveva dedicato e lei mettendo una canzone di Ultimo. Solo fan service o coincidenze? Oppure si sta pian piano muovendo qualcosa?”.

Non si è fatta attendere la risposta della nota esperta di gossip: “Non sono coincidenze. E’ proprio così”.