L’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a crescere, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Nonostante alcuni alti e bassi iniziali e una breve crisi durante l’estate, la coppia appare oggi più serena e innamorata che mai.

Convivenza a Terni e vita di coppia felice

In una recente intervista al settimanale Chi, la coppia ha raccontato i primi mesi di convivenza a Terni, dove Javier ha trovato ingaggio con la squadra locale e Helena può godersi la tranquillità della vita in una piccola città, lontano dal caos di Milano.

Entrambi hanno dichiarato di essere molto felici del loro rapporto e di come stanno andando le cose. Durante la partecipazione a Verissimo, hanno parlato del loro quotidiano insieme e dei momenti di sostegno reciproco nei momenti di difficoltà.

Proposta di matrimonio in arrivo

Javier ha confermato la sua intenzione di fare presto la proposta di matrimonio a Helena. La modella, visibilmente emozionata, ha raccontato l’amore e il supporto che riceve dal compagno, sottolineando quanto la loro relazione la faccia sentire sicura e felice.

Un figlio già in progetto

Non solo matrimonio: la coppia ha anche rivelato di voler diventare genitori. In un’intervista, Helena ha confessato: “Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma. Adesso, perché c’è lui, sento che è vero. È possibile e voglio affrontarlo”.

I due hanno spiegato di non prendere più precauzioni, quindi un bambino è già “in cantiere”, realizzando uno dei loro sogni più importanti come coppia.

Un futuro all’insegna dell’amore

Nonostante la nuova fase di vita, i progetti di Helena Prestes e Javier Martinez rimangono chiari: matrimonio e famiglia. Javier ha concluso dicendo: “Siamo scaramantici, ma sembra che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando”.