Nei giorni scorsi, Cristina Ferrara è tornata al centro dell’attenzione dopo il confronto registrato a Uomini e Donne con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Tutto è nato dall’inizio della frequentazione tra Steri e l’ex tronista Martina De Ioannon, che aveva generato diverse tensioni in studio.

Dopo il primo confronto, ne era stato previsto un secondo, al quale però Cristina ha scelto di non partecipare. Al suo posto, ha inviato una lettera letta in studio, lasciando i fan a riflettere sulle sue reali emozioni e sulla vicenda.

I segnali sui social

Anche se lontana dai riflettori, Cristina Ferrara non ha smesso di far parlare di sé. Nei giorni successivi alla registrazione, l’ex corteggiatrice ha condiviso alcuni segnali sul suo stato d’animo tramite Instagram.

Tra i post più significativi c’è una foto accompagnata dalla didascalia: “Il telefono che squilla nel cuore della notte”, che molti fan hanno interpretato come un riferimento a Gianmarco Steri. Inoltre, ha messo like e risposto a commenti chiaramente riferiti a lui, e ha supportato un lungo commento che sembra raccontare le ferite e i sentimenti provati dopo la fine della loro storia.

Single e senza nuove relazioni

Durante una diretta Instagram, Cristina ha voluto fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Ha confermato di essere single, smentendo così le voci che la volevano coinvolta con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, con cui era stata avvistata nei giorni del confronto in studio.

Un possibile futuro trono?

Un dettaglio che ha subito catturato l’attenzione dei fan riguarda Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, che ha messo like a uno degli ultimi post di Cristina. Questo gesto ha fatto nascere le ipotesi di un possibile futuro trono per la Ferrara, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.