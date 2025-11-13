Caterina Balivo, amatissima conduttrice Rai, farà il suo debutto come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La notizia è stata anticipata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha svelato la partecipazione della conduttrice del pomeriggio nel suo show La Volta Buona.

Una coreografia studiata per lei

Durante la puntata, Caterina Balivo si esibirà con una coreografia speciale e sarà giudicata dalla giuria composta da Iva Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Gli appassionati dello show del sabato sera non vedono l’ora di scoprire come se la caverà in pista e se conquisterà anche l’approvazione di Selvaggia Lucarelli, nota per le sue critiche pungenti.

Il legame tra La Volta Buona e Ballando con le Stelle

Nonostante non abbia mai partecipato come concorrente, Caterina Balivo è spesso al centro delle dinamiche di Ballando con le Stelle, grazie al suo salotto televisivo. Durante La Volta Buona, infatti, i protagonisti del programma del sabato sera si confessano, lanciano frecciatine e commentano le performance.

Lo scorso ottobre, Guillermo Mariotto ha ironizzato su Filippo Magnini, scatenando la reazione dell’ex nuotatore. Raimondo Todaro ha criticato i voti di Carolyn Smith, che ha risposto con un post pungente sui social, citando Selvaggia Lucarelli: “Ti ignorerò così tanto, che anche tu dubiterai della tua esistenza”.