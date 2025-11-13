Mercoledì 12 novembre 2025, sul canale YouTube e sul profilo Instagram di Pulp Podcast, il popolare podcast condotto da Mr Marra e Fedez, è stato pubblicato un video dal titolo: "Ci è accaduto un fatto allarmante". Nel video, i due hanno raccontato un episodio inquietante avvenuto il 5 novembre scorso presso la sede della società del rapper, Doom.

Due persone sospette alla portineria

Secondo quanto riferito, due individui si sono presentati alla portineria dell’ufficio dichiarando di essere poliziotti in borghese, mostrando addirittura un tesserino al portinaio.

Fedez ha spiegato: "Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo lì, gli orari delle puntate e quando io sarei stato presente alla registrazione".

Fortunatamente, il portinaio non ha fornito alcuna informazione. Al suo invito di entrare e fare domande ai dipendenti della società, i due hanno rifiutato e se ne sono andati.

La reazione delle autorità

Il questore Bruno Megale è stato immediatamente allertato dall’episodio e ha dichiarato: "Non sono a conoscenza di nessuna attività in questo senso né di aver inviato alcun poliziotto lì. Se fossimo stati noi, l’avreste saputo: saremmo arrivati con un mandato".

Esposto in Procura e raccolta prove

Alla luce dell’accaduto, Fedez e Mr Marra hanno presentato un esposto in Procura a Milano. Inoltre, sono state inviate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che potranno fornire ulteriori dettagli sull’episodio.

Il messaggio di Fedez e Mr Marra

Commentando la vicenda, Fedez ha dichiarato: "Questo fatto potrebbe avere un contorno intimidatorio. Se ti arriva una minaccia devi farlo sapere a più persone possibile, per tutelarti da eventuali ritorsioni".

Mr Marra ha aggiunto: "Non facciamo le vittime, andiamo avanti col nostro lavoro. Non è la prima volta che subiamo pressioni, ma è la prima volta che ci accade un fatto dai contorni opachi. Preoccupazioni ci sono, ma non si può vivere nella paura, quindi non muterà il nostro contenuto. Non è il metodo giusto per farci fermare".