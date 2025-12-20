Notte movimentata a Milano, dove una presunta lite tra due volti noti dei reality italiani avrebbe acceso gli animi all’interno di Casa Iberica, celebre locale del capoluogo lombardo. Secondo una segnalazione arrivata a LolloMagazine, protagoniste dello scontro sarebbero state Francesca Sorrentino e Anita Olivieri, rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello.

Cosa è successo a Casa Iberica: la ricostruzione dei fatti

Stando al racconto di una fonte presente nel locale, la discussione sarebbe iniziata a causa di alcune frecciatine ritenute provocatorie da parte di Francesca Sorrentino rivolte ad Anita Olivieri. In un primo momento, quest’ultima avrebbe mantenuto un atteggiamento pacato, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente.

Le frasi che avrebbero acceso la lite

Secondo la segnalazione, il punto di rottura sarebbe arrivato quando Francesca avrebbe sottolineato ad alta voce il proprio percorso televisivo, dichiarando: “Io ho fatto Uomini e Donne e Temptation Island…”.

La risposta di Anita non si sarebbe fatta attendere: “E io ho fatto il Grande Fratello”.

Da quel momento, il confronto si sarebbe trasformato in un botta e risposta sempre più acceso, con toni alti e sguardi tesi sotto gli occhi di numerosi presenti.

(screenshoot tratto da LolloMagazine)

Clima teso nel locale: alcuni clienti lasciano il ristorante

La discussione avrebbe creato un clima di forte tensione all’interno di Casa Iberica. Sempre secondo la fonte, alcuni clienti avrebbero deciso di allontanarsi dal locale per evitare di assistere alla lite, che sembrava destinata a peggiorare.

Tensioni pregresse o scontro improvviso?

Al momento restano diversi interrogativi aperti: c’erano attriti precedenti tra Francesca Sorrentino e Anita Olivieri, oppure si è trattato di un confronto nato sul momento?

Per ora, nessuna delle due dirette interessate ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.