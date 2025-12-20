Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato una splendida notizia: diventeranno genitori per la seconda volta. A due anni dalla nascita della loro primogenita, Ginevra, la coppia ha scelto i social per condividere la gioia con i fan.

L’annuncio sui social

Con un video ironico, Natalia e Andrea hanno svelato la gravidanza, raccontando qualche dettaglio sul loro momento speciale. L’influencer ha rivelato di conoscere già il sesso del bambino, ma ha deciso di mantenere il segreto fino a un aggiornamento futuro.

La data presunta del parto

Attraverso le sue storie Instagram, Natalia Paragoni ha condiviso uno screenshot dell’app che monitora la crescita del bebè e i giorni di gravidanza, commentando: “Ragazze, mi credete che non ho ancora realizzato?”.

Ha inoltre annunciato la data presunta del parto: 30 maggio 2026. Tra circa cinque mesi, Andrea e Natalia accoglieranno il loro secondo figlio.

Il sesso del bebè: un’altra femminuccia

Finalmente la coppia ha rivelato anche il sesso del bebè in arrivo: sarà un’altra femminuccia, proprio come la loro primogenita Ginevra.