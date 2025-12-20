Fabrizio Corona ha condiviso attraverso il profilo Instagram di Falsissimo alcuni estratti dell’intervista a Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, definito dall’ex re dei paparazzi il “caso zero” del presunto “sistema Signorini”. La diffusione delle presunte chat private tra l’ex gieffino napoletano e Alfonso Signorini, risalenti a qualche mese prima della sua partecipazione al reality, hanno scatenato gravi accuse contro il conduttore e direttore editoriale di Chi.

La seconda parte de "Il prezzo del successo": cosa aspettarsi

A breve, la vicenda potrebbe evolversi ulteriormente con la pubblicazione della seconda puntata dell’inchiesta dal titolo “Il prezzo del successo”, che ha spinto Signorini a rivolgersi ai suoi avvocati per tutelare la propria reputazione. Nonostante l’enorme risonanza mediatica, il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione.

Antonio Medugno: “Racconto tutta la verità”

Nel video diffuso su Instagram, Medugno siede accanto a Corona e racconta la sua versione dei fatti. Tra le sue parole: “Mi ha chiesto di lavorare con lui”. Nei commenti sotto il post, Medugno aggiunge: “Lunedì uscirà la verità”.

Le accuse di Corona a Signorini

La didascalia del video di Corona ha alimentato nuove tensioni: l’ex re dei paparazzi definisce Medugno il “caso zero” di oltre 500 ragazzi coinvolti, parlando di “molestie e violenza sessuale”.

Recentemente, Davide Donadei, un altro ex concorrente del GF Vip, aveva dichiarato a Fanpage.it di aver intrattenuto una corrispondenza con il conduttore prima del suo ingresso nella Casa. Tuttavia, Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, ha precisato che tra il suo ex assistito e Signorini non ci sarebbe mai stato alcun rapporto sessuale.