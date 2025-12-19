Negli ultimi giorni, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello hanno commentato le accuse mosse da Fabrizio Corona a Alfonso Signorini nel format Falsissimo. Tra questi spiccano nomi come Elenoire Ferruzzi, Stefano Bettarini, Filippo Nardi, Davide Donadei, Salvo Veneziano, Raffaello Tonon, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Helena Prestes prende posizione

Nelle ultime ore, a questo elenco si è aggiunta anche Helena Prestes, modella brasiliana e compagna di Javier Martinez, che ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Alfonso Signorini.

Attraverso un post su X (ex Twitter), la Prestes ha dichiarato: “Prima di condannare Alfonso Signorini ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Ha scelto la via legale e il silenzio, non la rissa social. Una carriera non si cancella con il gossip. Anzi merita rispetto. Io sto con Alfonso Signorini”.

La scelta della discrezione

Il sostegno di Helena Prestes evidenzia un messaggio chiaro: la carriera e la reputazione di Alfonso Signorini non possono essere giudicate dalle accuse mediatiche, ma vanno rispettate e tutelate attraverso le vie legali.