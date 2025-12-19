Negli ultimi giorni, il cosiddetto “caso Signorini” ha scatenato un’ondata di polemiche nel mondo dello spettacolo. Tra coloro che avrebbero avuto contatti privati con Alfonso Signorini, c’è anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Donadei, infatti, in un’intervista rilasciata alcuni giorni fa a Fanpage, ha raccontato di aver scambiato dei messaggi con Signorini, precisando però che non sono mai stati dialoghi sessualmente espliciti, né paragonabili a ciò che Corona ha pubblicato in merito ad Antonio Medugno, che costituirebbe il cosiddetto “caso zero” di quello che l’ex re dei paparazzi definisce il “sistema Signorini”.

L’ex vippone ha sottolineato come l’atteggiamento di Signorini nelle loro chat sia cambiato e sia diventato più professionale e meno confidenziale quando il conduttore ha appreso che Davide proveniva da un programma di Maria De Filippi (inizialmente pensava fosse un concorrente di MasterChef Italia).

Nella serata di ieri, Donadei ha scritto di volersi dissociare da Corona, e ha voluto sottolineare di essere entrato nel cast del Grande Fratello Vip attraverso un regolare provino. Ha inoltre aggiunto di aver intrattenuto con Signorini una corrispondenza goliardica, peraltro gestita, a suo dire, dal suo ex agente.

“Sono entrato a Gf Vip facendo regolare provino! Io non mi lascio coinvolgere da pettegolezzi da osteria e di basso fondo, né posso tollerare insinuazioni false e tendenziose. Lo scambio di messaggi con Signorini è stato esclusivamente di natura goliardica, precisando inoltre che il più delle volte era proprio il mio ex manager a guidare le conversazioni”.

Donadei ha poi svelato di aver ricevuto delle minacce: “Qualcuno mi ha minacciato dicendo di avere chat, foto e video su di me da pubblicare. Se pensa di intimidirmi ha sbagliato soggetto: che si pubblichi pure. Io non ho nulla da nascondere.

Concludo dicendo che non sono manipolabile, non sono acquistabile e vado avanti per la mia strada a testa alta. Sono prima di tutto un imprenditore, vivo del mio lavoro. La parentesi televisiva mi ha dato notorietà, ma la mia vita corre su binari concreti, fatti di lavoro, impegno, professionalità e correttezza!”.