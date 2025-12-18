Il rapporto irrisolto tra Ida Platano e Mario Cusitore continua a far discutere gli appassionati di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, una nuova segnalazione ha riacceso l’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi, alimentando dubbi e sospetti su un possibile legame mai del tutto chiarito.

A riportare l’episodio è stato Lorenzo Pugnaloni, durante il format Casa Lollo, attraverso una segnalazione che coinvolge direttamente l’ex tronista e l’ex cavaliere.

Ida Platano e Mario Cusitore: un capitolo mai davvero chiuso

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne non si è concluso nel migliore dei modi. Scelta come tronista dopo anni nel parterre over, Ida aveva riposto grande fiducia in Mario, salvo poi trovarsi travolta da una serie di segnalazioni.

Durante il periodo di corteggiamento, infatti, Cusitore era stato accusato di frequentare altre donne lontano dalle telecamere. Una situazione che aveva minato definitivamente la fiducia di Ida, portando a una rottura accesa tra confronti e accuse in studio.

La segnalazione da Napoli: Ida avvistata nel ristorante legato a Mario

Secondo quanto raccontato da Pugnaloni, Ida Platano sarebbe stata vista a Napoli all’interno di un ristorante appartenente a un amico molto stretto di Mario Cusitore. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti del programma.

Stando alla ricostruzione, l’amico, riconoscendo Ida, avrebbe contattato Mario per avvisarlo e lo avrebbe invitato a raggiungerli nel locale. L’ex cavaliere, però, avrebbe rifiutato l’invito.

Il saluto telefonico e il rifiuto di Ida

La situazione avrebbe preso una piega ancora più curiosa quando l’amico di Mario, divertito dall’incontro inaspettato, avrebbe chiesto a Ida di inviare almeno un saluto telefonico all’ex corteggiatore.

A quel punto, però, Ida avrebbe rifiutato categoricamente, una volta scoperto che il saluto sarebbe stato diretto proprio a Mario.

Il dubbio del pubblico di Uomini e Donne

Sui social la domanda è una sola: perché rifiutare un semplice saluto, se tra i due è davvero tutto finito? C’è chi parla di una chiusura netta e definitiva, e chi invece è convinto che tra i due resti ancora qualcosa di non detto. Al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente la segnalazione.