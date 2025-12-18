Negli ultimi giorni, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello hanno commentato le accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini nel format Falsissimo. Tra questi c’è anche Daniele Dal Moro, ex concorrente dell’edizione 2022/2023 del GF Vip.

Le dichiarazioni di Daniele Dal Moro su Instagram

L’ex vippone ha pubblicato una serie di storie su Instagram molto dirette, parlando della sua squalifica a pochi giorni dalla finale dell’edizione vinta da Nikita Pelizon.

Daniele Dal Moro ha scritto: “Sono stati squalificato a dieci giorni dalla fine del Grande Fratello. Dopo 7 mesi di permanenza da protagonista in quella casa. Dopo che per 7 mesi sono stato spremuto come un calzino. Dopo aver dato al programma anima e cuore”.

Ha inoltre chiarito di non aver mai venduto la sua immagine e ha rivolto un messaggio ai giornalisti: “Non voglio rilasciare interviste o dichiarazioni”

Lo screenshot della chat con Alfonso Signorini

Tra le sue Instagram Stories, Daniele ha condiviso uno screenshot di una chat con Alfonso Signorini, dove si legge: “Qualcuno la pagherà per questo schifo, siete una vergogna”.

Il messaggio fa riferimento proprio alla sua squalifica dal GF Vip e alla frustrazione per il provvedimento subito.

Il racconto dell’episodio con Oriana Marzoli

Parlando del motivo della squalifica, Daniele Dal Moro ha spiegato: “Per questo episodio ridicolo con una persona con la quale condividevo il letto da mesi (si riferisce a Oriana Marzoli, ndr), con la quale avevo una storia, con la quale quotidianamente battibeccavamo come di consueto succede in qualsiasi relazione sentimentale, anche un po’ per gioco alle volte come in questo caso. Figuriamoci in una relazione all’interno di un contesto come quello del Grande Fratello”.

Il gesto che è costato la squalifica a Daniele Dal Moro

Ha aggiunto: “Senza tenere minimamente conto del fatto che ero sottoposto da mesi a pressioni continue sia per il reality stesso e tutte le sue dinamiche, sia per i lunghi mesi di permanenza, sia per la pressione di autori, opinionisti, ecc. E avete la faccia tosta di chiamarlo reality”.

Critica alle altre edizioni del GF Vip

Daniele ha poi sottolineato una presunta disparità di trattamento: “Non solo nella mia edizione, ma in tantissime altre non è stato preso nessun tipo di provvedimento per episodi realmente gravi sotto ogni punto di vista! Prima di tutto perché sono buono e non mi va di tirare in ballo terze persone e vicende del passato, ma soprattutto perché la gente non è stupida!”.