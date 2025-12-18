Lunedì sera, Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, è tornato al centro dell’attenzione mediatica. L'ex re dei paparazzi ha pubblicato una nuova puntata dal titolo “Il Prezzo del Successo”, interamente dedicata ad Alfonso Signorini.

Nel video, Corona ha mosso accuse molto pesanti contro il conduttore del Grande Fratello Vip, leggendo anche presunte chat tra un ex gieffino napoletano e lo stesso Signorini. Corona si è inoltre spinto oltre, affermando di essere in possesso di altro materiale compromettente che coinvolgerebbe personaggi di diversi settori dello spettacolo.

Fiorello, Biggio e la telefonata in diretta a Corona

Il caso è arrivato anche in Rai. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, Fiorello e Biggio non solo hanno commentato con ironia le accuse rivolte ad Alfonso Signorini, ma hanno anche chiamato in diretta Fabrizio Corona. In videochiamata con Fiorello, Corona ha lanciato un nuovo annuncio: “Voglio darti in esclusiva una notizia, la vuoi questa anteprima? Pensa alle rivelazioni che ho fatto ieri. Bene, ti anticipo davanti a tutti che non è finita qui”.

Durante la chiamata, l’ex re dei paparazzi ha anche fatto un gesto inequivocabile, subito commentato da Biggio: “Urca! Come vedete sta facendo un gesto che richiama qualcosa… Ok, qui rischiamo”.

Nuova puntata di Falsissimo su Signorini: gli indizi social

Non pago dell’eco mediatica ottenuta in radio, Fabrizio Corona ha rilanciato anche sui social. Su Instagram ha pubblicato uno scatto privato di Alfonso Signorini, scelta che ha diviso i follower, anche perché l’immagine in sé non aggiunge elementi sostanziali alla vicenda. Nel post compare anche lo screenshot di un presunto messaggio attribuito a Signorini, di cui però non si conoscono né il contesto né l’autenticità. Secondo quanto riportato da FanPage, proprio questo materiale potrebbe essere al centro della nuova puntata di Falsissimo.

“Il post che anticipa la nuova puntata dell’inchiesta mostra una foto del conduttore del GF Vip travestito da infermiera e lo screenshot di un messaggio che recita: ‘Se vuoi entrare nella Casa, sai già cosa bisogna fare?’. Il destinatario è stato oscurato, ma sarà presumibilmente il nuovo video a fare luce sull’episodio”.

“Il Prezzo del Successo – Parte Due”: cosa sappiamo

A rafforzare l’ipotesi di un sequel è stato lo stesso Corona, che su Instagram ha scritto: “Falsissimo episodio 19 – Il Prezzo del Successo parte due”. In una storia successiva ha aggiunto un dettaglio ancora più delicato: “Dopo la puntata di ieri, abbiamo ricevuto più di 50 segnalazioni di altri ragazzi che avrebbero subito approcci via WhatsApp e tramite direct su Instagram”.

Tutti elementi che fanno pensare a un nuovo speciale su Alfonso Signorini, pronto ad ampliare ulteriormente il caso.

La risposta di Signorini e le possibili conseguenze legali

Va però sottolineato che Alfonso Signorini non è rimasto a guardare. il conduttore, infatti si sarebbe già mosso legalmente, confrontandosi con i suoi avvocati in merito alle accuse diffuse da Fabrizio Corona.