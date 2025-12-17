Il caso Fabrizio Corona – Alfonso Signorini approda ufficialmente in Rai. Dopo giorni di polemiche sui social, sui siti di gossip e sulle principali testate online, questa mattina Fiorello ha aperto La Pennicanza, il suo programma in onda su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay, con uno sketch dedicato all’ex re dei paparazzi.

Fiorello: “Corona torna, abbiamo bisogno dei tuoi scoop”

Nel monologo iniziale, Fiorello ha ironizzato sul mondo del gossip e sui personaggi che negli anni hanno monopolizzato l’attenzione mediatica: “I Ferragnez sono spariti, nessuno ne parla più. Anche Gianluca Vacchi non è più al centro dell’attenzione come prima. Sai chi è un po’ sparito? Corona. Prima faceva di tutto, entrava e usciva dal carcere, diceva mille cose sui vip. Fabrizio torna, abbiamo bisogno degli scoop tuoi e delle rivelazioni”.

Biggio cita Signorini: “Corona ha fatto uno scoop su Alfonso”

A entrare nel merito della vicenda è stato Fabrizio Biggio, che ha nominato direttamente Alfonso Signorini, collegando il caso a quanto emerso nel programma YouTube Falsissimo: “In realtà oggi di Corona se ne sta parlando moltissimo. Su tutti i social e sui giornali. Ha fatto uno scoop su Alfonso Signorini. È una cosa delicata, non voglio entrarci troppo, ma ha mostrato messaggi e chat in cui si esplicitano delle cose”.

La battuta di Fiorello e lo stupore per le immagini

A quel punto Rosario Fiorello ha scherzato, rivolgendosi direttamente a Fabrizio Corona, salvo poi ammettere un certo shock per quanto circolato online: “È da ieri che ho la faccia scioccata. Vedo video, foto, contenuti censurati che passano sui social. Non tutti sono della stessa opinione, ma è chiaro che questa storia ha colpito tutti”.

Fiorello serio: “È l’argomento del giorno, non potevamo far finta di nulla”

Per un attimo il conduttore ha abbandonato l’ironia, spiegando perché la Rai abbia deciso di parlarne apertamente: “È sulla bocca di tutti. Il lavoro è lavoro e noi facciamo questo mestiere. Lo scandalo è a livello grosso, perché se è vero – e noi non sappiamo come stiano le cose – ci sono messaggi, screenshot e foto censurate. Io le ho viste. Non posso fare l’ipocrita”.

Fiorello ha poi aggiunto una riflessione sul mondo dello spettacolo: “Un giorno tocca a te e un giorno tocca a me. Nessuno è stato graziato quando ha fatto scivoloni”.

La telefonata in diretta a Fabrizio Corona

Dopo aver inizialmente escluso l’idea di contattarlo, Fiorello ha cambiato idea e ha chiamato Fabrizio Corona in diretta. L’ex paparazzo è apparso in videochiamata mostrando il figlio Thiago, il suo secondogenito, e ironizzando sul caso Signorini: “Ho uno scoop per te: mio figlio di un anno mi ha detto che vuole fare il provino per entrare al Grande Fratello Vip”.

Corona elogia Fiorello e lancia una nuova esclusiva

Nel finale, Corona ha speso parole importanti per Fiorello: “Per me è come un fratello, abbiamo lo stesso sangue siciliano. L’unico vero, pulito e onesto al 100% in questo lavoro è proprio lui”.

Poi l’annuncio che getta ulteriore benzina sul fuoco: “La storia che ho lanciato ieri non finisce qui”.