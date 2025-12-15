Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare ufficialmente in onda dopo una pausa di tre anni. L’ultima edizione interamente vip risale infatti al 2023, quando Alfonso Signorini incoronò Nikita Pelizon vincitrice della settima edizione.

Da allora, il reality di Canale 5 ha attraversato una fase complicata: due edizioni miste e una totalmente nip, condotta da Simona Ventura, che hanno registrato ascolti ai minimi storici.

I primi nomi trapelati per il nuovo Grande Fratello Vip

Secondo i rumor delle ultime settimane, la nuova edizione vip potrebbe puntare su volti noti e molto diversi tra loro. Tra i primi nomi trapelati figurano:

Anna La Rosa

Donatella Rettore

Walter Zenga

Rocco Casalino

Un cast che, se confermato, riporterebbe al centro del programma personaggi già conosciuti dal grande pubblico, elemento chiave per rilanciare il format.

Rocco Casalino verso il Grande Fratello Vip

Tra i nomi che stanno facendo più discutere c’è senza dubbio quello di Rocco Casalino. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre attento osservatore del mondo televisivo.

Ex responsabile dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante i governi Conte I e Conte II, nonché capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle per Senato, Camera e Parlamento Europeo, Casalino ha continuato a curare la strategia comunicativa del Movimento fino a novembre 2025, quando ha lasciato l’incarico di comune accordo con lo stesso Conte.

Un ritorno alle origini per Rocco Casalino

Ora che è ufficialmente libero da impegni politici, l’ipotesi di un ritorno al Grande Fratello Vip appare tutt’altro che remota. Per Rocco Casalino si tratterebbe infatti di un’esperienza già vissuta.

Casalino è stato uno dei dieci concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello, andata in onda 25 anni fa, insieme a nomi diventati iconici come: