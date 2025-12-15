Nonostante il calo costante degli ascolti registrato negli ultimi anni dal Grande Fratello, in tutte le sue declinazioni (Nip, Vip e spin-off vari), Mediaset sembra intenzionata a tentare ancora una volta il rilancio del reality più longevo della televisione italiana. Al centro dell’operazione ci sarebbe nuovamente il Grande Fratello Vip, affidato ancora ad Alfonso Signorini, che avrebbe finalmente una data di partenza più definita.

Quando parte il Grande Fratello Vip 2026

A svelare i primi dettagli sulla nuova edizione è Giuseppe Candela, che su Dagospia riporta le indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese. Secondo quanto riferito, la data di partenza individuata per il Grande Fratello Vip 2026 sarebbe il primo lunedì di marzo 2026.

Una scelta che permetterebbe a Mediaset di superare il periodo delle festività, le Olimpiadi invernali e il Festival di Sanremo, evitando sovrapposizioni scomode.

Tuttavia, lo stesso Candela aggiunge che la messa in onda potrebbe essere anticipata, qualora si rendesse necessario tappare buchi nei palinsesti o fronteggiare risultati deludenti di altri programmi.

Grande Fratello Vip: i primi nomi del cast

Grande curiosità, come sempre, ruota attorno al cast del Grande Fratello Vip, che dovrebbe essere composto da un mix di volti noti e ex concorrenti di reality.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza troviamo: