Mancano ormai pochi giorni alla finalissima dell’attuale edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Simona Ventura.

Come già anticipato, l’ultima puntata del reality andrà in onda giovedì 18 dicembre, mentre lunedì 15 dicembre è prevista una semifinale bis decisiva per decretare il quinto e ultimo finalista.

Semifinale bis: sfida tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio

Nel corso della puntata di lunedì 15 dicembre, il pubblico decreterà chi tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio accederà alla finale del Grande Fratello, completando così il quadro dei concorrenti che si giocheranno la vittoria.

Eliminati a un passo dalla finale Francesca Carrara e Simone De Bianchi

Hanno invece dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello a un passo dal sogno Francesca Carrara e Simone De Bianchi, eliminati durante la puntata di lunedì 8 dicembre. I due ex concorrenti, mamma e figlio, sono stati tra i protagonisti più discussi di questa edizione.

Nelle settimane precedenti, Francesca aveva già dovuto lasciare temporaneamente il reality per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, senza mai entrare nei dettagli, ma ammettendo di avere problemi di salute.

L’annuncio di Francesca Carrara su Instagram: “Non saremo in studio”

Nelle scorse ore, Francesca Carrara ha aggiornato i fan tramite il suo profilo Instagram, annunciando che non sarà presente in studio nella prossima puntata a causa di un intervento chirurgico programmato.

Queste le parole dell’ex gieffina condivise sui social: “Ragazzi volevo rendervi partecipi visto il vostro sostegno che purtroppo lunedì né io né Simone saremo in puntata. Ero in lista da tempo per un intervento di salute e lunedì mi hanno chiamata per questa cosa. Visto tutto il vostro affetto, lunedì dopo l’intervento pubblicherò una foto e la dedicherò a tutti voi e vi spiegherò bene di cosa si tratta, nella speranza di stare giovedì in studio per la finale se tutto va bene. Nel mentre vi mando un abbraccio grande”.