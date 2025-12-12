Potrebbe esserci Oriana Marzoli nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo 2026. L’indiscrezione arriva direttamente da Amedeo Venza, noto esperto di gossip, secondo il quale l’influencer spagnola di origini italo-venezuelane vorrebbe ritornare nella Casa più spiata d’Italia.

“Oriana vuole tornare al GF Vip perché la sua precedente esperienza non le ha dato la giusta visibilità e non è venuta fuori per come è realmente, a causa di qualcuno”, spiega Venza.

Le dichiarazioni di Oriana Marzoli

In una recente intervista, l’ex vippona ha dichiarato di aver ricevuto “proposte piuttosto interessanti”, lasciando la porta aperta a nuovi progetti televisivi e mediatici.

Oriana Marzoli ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi al secondo posto dietro a Nikita Pelizon, sua storica rivale. La sua esperienza nella Casa è stata segnata dalla storia d’amore passionale ma turbolenta con Daniele Dal Moro, conclusasi pochi mesi dopo il reality.

Successivamente, Oriana ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, conosciuto in un reality cileno. “La verità è che ci proiettiamo al futuro, vogliamo formare una famiglia, ma non in questo momento”, ha dichiarato l’ex vippona.

Alfonso Signorini e il possibile ritorno al GF Vip

Lo scorso giugno, rispondendo alle curiosità dei fan, Alfonso Signorini aveva rimarcato il suo affetto per Oriana Marzoli: “Ho amato Oriana”, aveva detto il conduttore, aprendo così alla possibilità di rivederla nella nuova edizione del GF Vip.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026: numeri e nomi confermati

Secondo Davide Maggio, il nuovo cast potrebbe essere composto da 23 concorrenti principali e 9 riserve, meno note e meno costose. La selezione dei partecipanti spazierà tra:

Cantanti

Pugili

Attori italiani e turchi

Conduttrici e opinioniste

Volti cult delle reti tematiche

Un ballerino

Un ex politico

Un personaggio legato al mondo della politica

Tra i nomi già emersi ci sono Rocco Siffredi, Donatella Rettore e la giornalista Anna La Rosa, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex volti di Uomini e Donne.