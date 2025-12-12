Manca ormai pochissimo alla finale della 19esima edizione del Grande Fratello, in onda lunedì 15 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5. Uno tra Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Omer Elomari e Domenico D’Alterio conquisterà il titolo e il montepremi finale.

SuperGuidaTV ha intervistato Mattia Scuderi, che ha raccontato il suo percorso all’interno della Casa.

Il bilancio di Mattia Scuderi dopo 60 giorni nella Casa

Mattia ha raccontato le emozioni vissute durante l’esperienza: “Questa esperienza, se non la provi, non puoi davvero capire: è un mix di emozioni infinite, con alti e bassi improvvisi. Personalmente, mi ha lasciato tanta crescita personale, soprattutto in termini di autostima e coraggio. È stato un percorso intenso che mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo”.

Riguardo ai momenti più significativi: “Il momento più bello è stato riabbracciare Carlotta, dopo tutta la spiacevole situazione che si era creata tra noi: è stato un attimo di leggerezza e di emozione vera. Il momento più difficile, invece, è stato l’apertura di quella busta rossa, quando sono stato lasciato in diretta nazionale: mi ha fatto male”.

Chi merita la vittoria secondo Mattia

Interrogato sul favorito per la finale, Mattia non ha dubbi: “Secondo me dovrebbe vincere Omer Elomari. Lui è un esempio di vita, una persona che ha affrontato tutto con determinazione e che ce l’ha davvero fatta. Merita la vittoria per il percorso sempre all’apice e per quello che rappresenta dentro la Casa”.

I concorrenti più strategici e le dinamiche nella Casa

Sulla strategia dei coinquilini: “Anita Mazzotta. Alcuni suoi atteggiamenti me lo hanno fatto capire chiaramente: sa muoversi con attenzione e pianifica le decisioni da prendere. È evidente che abbia una certa inclinazione al gioco e si nota che lo conosce meglio di tutti noi”.

Mattia ha chiarito anche eventuali incomprensioni sui social riguardo a Grazia Kendi: “Quel commento non parlava solo di quello, sottolineava tanti pensieri e parole belle riguardanti me e il mio percorso in generale: per loro il like. Purtroppo sui social spesso si prende solo quello che interessa o che conviene, senza mai lasciare il beneficio del dubbio. Ci tengo a chiarire che non ho alcuna intenzione di prendere le distanze da nessuno”.